Oggi, lunedì 10 gennaio 2022, è finalmente tornato in onda Uomini e Donne. Il ritorno è stato decisamente esilarante, in quanto la puntata è cominciata con Gemma Galgani che ha dato luogo ad una scenata senza precedenti contro Leonardo. La dama bianca ha detto di aver ricevuto una segnalazione da parte di una donna, la quale le ha confessato che il cavaliere sia in studio solamente per prenderla in giro. Durante il dibattito, la Galgani si è sentita mancare, al punto da chiedere dell’acqua agli autori.

La furia di Gemma contro Leonardo

Il ritorno di Uomini e Donne è stato decisamente trionfale. La puntata odierna è cominciata con Gemma e Leonardo seduti al centro dello studio. Contrariamente a quanto accaduto fino a questo momento, però, stavolta i due hanno avuto una discussione davvero molto accesa. La Galgani, infatti, è entrata in studio profondamente agitata e adirata in quanto ha dichiarato di aver parlato con una donna che le ha riportato delle segnalazioni pesantissime sul conto del cavaliere.

Gemma ha riportato per filo e per segno tutte le terribili cose che questa donna le ha raccontato. A tal proposito, ha esordito dicendo: “Mi hai detto le bugie peggiori che potevi dire”. In seguito ha aggiunto: “Quando mi baci ti faccio schifo, la mia pelle ti fa schifo perché è da vecchia“. Nel pronunciare queste frasi, Gemma si è sentita male, al punto che ha chiesto agli autori di portarle dell’acqua.

Il malore della Galgani e la replica del cavaliere

Nel giro di poco tempo, è entrato un collaboratore di studio in soccorso della dama. Dopo aver fatto qualche sorso d’acqua, poi, Gemma ha proseguito il suo discorso in maniera piuttosto agitata minacciando anche il suo interlocutore di lanciargli il bicchiere addosso. Leonardo per difendersi ha provato a sminuire la credibilità dell’autrice della segnalazione, sta di fatto che le ha dato della truffatrice.

In particolare, ha detto che questa persona ha provato ad estorcergli 500 euro, pertanto non è attendibile come prova. Gemma, però, non ne ha voluto sapere ed ha continuato a rincarare la dose dicendo che quello che ha detto il suo interlocutore alle sue spalle sia davvero ignobile. I presenti in studio si sono mostrati tutti d’accordo con la dama bianca, tranne Tina Cipollari che, anche in questa circostanza, non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare qualche battutina.

