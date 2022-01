In queste ore stanno circolando delle voci piuttosto interessanti che riguardano Soleil Sorge. La concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip è tra le protagoniste più discusse in quanto è stata in grado di creare dinamiche spesso degne di nota. Proprio in virtù del suo carattere particolarmente spigliato e della sua loquacità, pare che dopo l’esperienza del reality show potremmo vederla in una veste completamente diversa, sempre su Canale 5. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco dove potremmo vedere Soleil dopo il GF Vip

Non sarebbe la prima volta che dopo aver partecipato al GF Vip qualche concorrente riesce ad emergere nel mondo dello spettacolo e della televisione. Ebbene, lo stesso potrebbe accadere anche a Soleil Sorge, la quale potrebbe presto ricoprire un ruolo del tutto atipico per il suo curriculum. Il giornalista di Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini, Gabriele Parpiglia, ha sganciato una notizia bomba.

In molti hanno ipotizzato che Soleil possa diventare la nuova opinionista dell’Isola dei famosi 2022, proprio come accaduto l’anno scorso a Tommaso Zorzi. Il giornalista, però, si è sentito di dissentire sulla vicenda, sta di fatto che ha rivelato che, secondo il suo punto di vista, Soleil potrebbe essere scelta, sì come opinionista, ma della prossima edizione del GF Vip.

La Sorge protagonista indiscussa del reality show

Il suo caratterino pungente, le sue risposte sempre pronte e il suo modo di argomentare potrebbero aver colpito Alfonso Signorini, al punto da sceglierla come prossima opinionista del reality show di Canale 5. Ad ogni modo, almeno per il momento, non vi è alcuna certezza in merito alla vicenda e quelle di Parpiglia sono solo delle indiscrezioni.

Per saperne di più non ci resta che attendere le prossime settimane, o forse i prossimi mesi. Intanto Soleil continua ad essere protagonista indiscussa del GF Vip. A breve, infatti, Delia Duran varcherà la soglia della porta rossa, pertanto, le dinamiche con la Sorge sicuramente non mancheranno. Come si comporteranno le due protagoniste? Stringeranno inaspettatamente un rapporto d’amicizia o finiranno per punzecchiarsi tutto il giorno a vicenda?