Lorenzo Riccardi è stato un protagonista del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Ha partecipato prima come corteggiatore e poi come tronista negli anni 2018 e 2019 in cui è riuscito a trovare l’amore: Claudia Dionigi. Con lei ha una relazione stabile e serena dalla fine del programma. Convivono, lavorano insieme, si divertono e sognano un figlio.

Ma anche loro come tanti nel mondo, sono stati colpiti dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Lorenzo Riccardi ha contratto il covid – 19 e stanno vivendo da separati in casa.

Claudia si confida con i suoi fans

Non è una situazione nuova di questi tempi la separazione in casa per il covid. Anche i Ferragnez da poco sono stati positivi e hanno dovuto seguire tante misure precauzionali perché i loro bambini erano invece negativi. Ma la vita in un appartamento isolati può essere davvero pesante e Claudia l’ha raccontato ai fans:

“Noi abbiamo pranzato sempre separati e ora mi sono rinchiusa in camera di nuovo. Sta diventando insopportabile, è proprio brutto non poter abbracciare il proprio fidanzato! Ne sto risentendo tantissimo, ma passerà”.

Claudia Dionigi è sempre stata molto diretta, anche nel suo percorso ad Uomini e Donne. Allegra, solare, ha conquistato il suo Lorenzo con scherzi e complicità da “compagni di merende”, ma in questa situazione è apparsa a tutti i fans parecchio provata. Consapevole che la sua situazione è comune a tante persone ha esclamato:

“E’ una situazione di m…a!”

Non è da meno il fidanzato Lorenzo, che dal suo profilo social racconta:

“Mi sono veramente rompendo i co****ni oggi. Non ce la faccio più!”

Ma Lorenzo, a parte il disagio di vivere tappato in casa, sta benissimo, il covid fortunatamente non si è presentato su di lui in forma grave e presto potrà tornare alla sua vita di tutti i giorni. In cantiere c’è l’idea di sposarsi e fare dei figli per coronare il sogno d’amore iniziato nel programma di Maria De Filippi.

