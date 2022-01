Laura Freddi potrebbe tornare al Grande Fratello Vip 6. I rumors messo in circolazione nelle ultime ore arriva dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

In queste ore la produzione sta vagliando la possibilità di investire su Laura Freddi aggiungendola come terza opinionista per questa seconda metà del programma. Il riscontro di pubblico è stato molto positivo e sono arrivati tantissimi messaggi che la vorrebbero accanto ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Che cosa decideranno? Le prossime ore saranno cruciali perché se il cambiamento va effettuato, bisogna farlo in tempi stretti.

Il comportamento della showgirl durante le due puntate è stato esemplare: attenta, sempre precisa nei suoi interventi, empatica ma non sdolcinata. Ha saputo giudicare in maniera lucida le dinamiche avvenute nella casa e ieri a Verissimo ha dichiarato:

“Al GF Vip vedo cose che non mi piacciono”.

Durante l’intervista ha spiegato che ci sono stati diversi episodi che l’hanno colpita negativamente.

Il rapporto con Sonia Bruganelli

Laura Freddi e Sonia Bruganelli hanno in comune oltre al Grande Fratello, anche la conoscenza di Paolo Bonolis, perché la prima è un’ex storica del conduttore. Quando ha dovuto sostituire l’opinionista per le vacanze, Laura Freddi ha rilasciato questa dichiarazione:

“Nonostante le voci che sono circolate, tra me e Sonia non c’è nessuna rivalità. Anzi, pur avendo condiviso un affetto importante da parte sua c’è stata grande solidarietà, tanto che a volte scherziamo anche insieme su Bonolis. Ci siamo conosciute quando era incinta del suo terzo figlio poi una volta ci siamo incontrate nel suo studio e da lì è nata la nostra complicità. Non posso dire che siamo amiche, perché è presto e non ci siamo viste così tanto da poterlo dire. Però è anche vero che potremmo diventarlo, perché tra noi c’è tanta sintonia. Quindi confermo che le voci di antipatie e rivalità sono fasulle”.