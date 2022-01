Tra le ospiti dell’ultima puntata di Verissimo in onda ieri sera c’era anche Laura Freddi, tornata in televisione per sostituire Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6. E proprio sul reality show condotto da Alfonso Signorini, la showgirl e conduttrice romana ha rilasciato una confessione sorprendente.

La confessione a sorpresa di Laura Freddi sul Grande Fratello Vip

Laura Freddi, nel rispondere alla domanda di Silvia Toffanin su come si fosse trovata nei panni di opinionista, ha replicato di non essere un’opinionista né velenosa né pungente, non nascondendo dunque le difficoltà incontrate nel sostituire una delle rivelazioni della sesta edizione, appunto la moglie del suo storico ex fidanzato. Allo stesso tempo però, ha ammesso che questo nuovo ruolo le piace, aggiungendo che di fronte alle telecamere non riesce a essere una persona diversa da quella che è nella realtà.

In seguito a queste parole è arrivata una sorprendente confessione: “Sto vedendo che nella casa accadono cose che non mi piacciono”. La casa in questione è quella del Grande Fratello. Verosimilmente, la showgirl si stava riferendo ai recenti fatti che hanno costretto Alfonso Signorini a varcare la porta rossa per avere un confronto franco con i concorrenti scelti la scorsa estate, su tutti Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè, protagoniste di un aspro confronto durato giorni.

Come sappiamo, le puntate di Verissimo sono registrate e vanno in onda su Canale 5 soltanto qualche giorno dopo la registrazione. Al 99,9%, l’intervista di Laura Freddi è precedente alla puntata di venerdì del GF Vip, quando in occasione della strigliata generale di Alfonso soltanto Adriana Volpe è intervenuta per evidenziare i comportamenti e le parole sopra le righe (per usare un eufemismo) della Ricciarelli. Al contrario, la Freddi ha assunto una posizione più aziendalista, evitando l’attacco diretto a questo o quell’altro concorrente.

Un’occasione mancata per la conduttrice romana, congedata al termine della puntata di venerdì da Alfonso Signorini. Questa sera, infatti, accanto alla Volpe tornerà a sedersi Sonia Bruganelli, di rientro dalla vacanza a Dubai con il marito Paolo Bonolis e il resto della famiglia.