Gliene ha dette di cotte e di crude, anche se lei non lo sa. Ma ora è arrivato il momento della resa dei conti. Katia Ricciarelli confessa a Soleil Sorge di aver ricevuto una diffida da Pacifico Settembre, in arte Pago a causa delle parole che la donna ha usato contro Miriana Trevisan.

Katia Ricciarelli e Miriana: rapporto altalenante

Il rapporto tra l’ex ragazza di Non è la Rai e la cantante è sempre stato molto altalenante, ma nell’ultimo periodo si è inasprito molto a causa delle dure parole di Katia Ricciarelli. Durante la diretta di lunedì scorso abbiamo assistito ad un acceso scontro tra Miriana Trevisan e la donna, in cui quest’ultima ha messo in discussione il suo ruolo di madre.

Inoltre, nella stessa puntata Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui Giacomo Urtis raccontava a Soleil come Miriana si facesse comprare scarpe costose dal suo ex. Pacifico Settembre aveva pubblicato sui social un messaggio in cui dichiarava di volersi rivolgere ai suoi legali perché la misura era colma:

“Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del GF Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani, a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più, nel rispetto soprattutto di nostro figlio”.

Ebbene l’ha fatto davvero. La prima diffida del Grande Fratello Vip 6 è stata inviata.

Katia si confida con Soleil

Oggi la cantante lirica si è confidata con Soleil Sorge, soprannominata come la “nipotina” della donna e le ha detto cercando di coprirsi il microfono:

“A casa mi hanno detto che è partita una diffida per aver detto ‘Saresti una madre?’. È una diffida, non è niente di che. È partita da casa, dal suo ex uomo”.

L’influencer non ha mostrato il minimo stupore e ha risposto:

“Sapevo tutto di questo”.

Ma com’è possibile che sapesse? Chi gliel’ha detto?

Ecco il video tra Katia e Soleil:

Katia si è cagata addosso per la querela di Pago e mo lecca il culo a Miriana peggio della lavapiatti pic.twitter.com/miNpkRjQnD — martu 🧉 (@secrethidinspot) January 10, 2022

Il web esulta

Sui social si è già scatenata la gioia per la notizia perché è stata interpretata come un modo di far “giustizia” laddove il mancato provvedimento disciplinare e l’immunità di Katia, non l’hanno permesso. C’è qualcuno su Twitter che già richiede che lo stesso venga fatto anche dalle famiglie degli altri concorrenti che hanno ricevuto un trattamento simile:

“Il Gf ha ricevuto diffida dalla famiglia di Miriana x le offese come madre. Ora ne basterebbero altre 2: una dalla famiglia selassie (x razzismo) e una dalla famiglia caldonazzo (x bullismo). Katia e la sua corte servile muti. Sarebbe un sogno”.

La notizia della diffida presumibilmente era già conosciuta da Signorini perché quando è entrato in Casa nella diretta di venerdì e ha fatto il suo discorso, ha detto anche di non poter parlare di quanto successo con Miriana Trevisan perché c’erano di mezzo i legali.