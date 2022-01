Le trattative per l’Isola dei Famosi 2022 sono in pieno svolgimento. Diversi sono stati i nomi fatti in queste ore, ma la trasmissione ancora non si è sbilanciata, nemmeno sui nomi degli opinionisti di quest’anno. L’unica certezza è la conduzione di Ilary Blasi che è al timone del reality dal 2003.

In queste ore sempre più insistente si fa la voce dei due fratelli Onestini: Luca e Gianmarco, reduci dal successo spagnolo. Ma il duo è richiesto anche per il Grande Fratello Vip 6 oltre che dalla tv spagnola. Chi riuscirà a spuntarla?

I nomi dei vip dell’Isola dei Famosi 2022

Invece ci sono ottime possibilità di ritrovare in Honduras Dayane Mello, che venerdì sera abbiamo rivisto al GF VIP 6, Alessia Fabiani, l’ex marito di Miriana Trevisan, Pago e Antonella Fiordelisi, giovane modella ed ex concorrente di Temptation Island.

Invece per quanto riguarda i nomi noti per il parentado i nomi su cui si chiacchiera di più sono quello della moglie di Aldo Montano, Olga Planchina, anche se sembra difficile che accetti visto che hanno un bimbo piccolo e anche Aldo ha dovuto lasciare la casa proprio per dedicarsi alla famiglia. La moglie di Albano Carrisi, Loredana Lecciso che potrebbe partecipare con la figlia Jasmine e infine Jedà, ex giocatore di calcio brasiliano e fidanzato di Vera Gemma.

Tra gli altri nomi in lizza troviamo Andrea Casalino, eliminato dall’edizione attuale del GF VIP, che non ha avuto il tempo di vivere la casa. Infine l’ultimo nome chiacchieratissimo è Nicola Vivarelli, ex corteggiatore del volto più noto del Trono Over di Uomini e Donne: Gemma Galgani.

Luca Peracchi escluso

L’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi sta cercando di fare di tutto per entrare in qualche reality. Prima avrebbe presentato la candidatura per il GF VIP 6, subito rifiutata dallo stesso conduttore Alfonso Signorini e ora avrebbe provato ad entrare all’Isola dei Famosi 2022, ma invano anche in questo caso.

Intanto per chi ha nostalgia dell’Isola, su Mediaset Infinity è possibile rivedere le repliche delle puntate, così da non dimenticare le strategie di sopravvivenza dei naufraghi.