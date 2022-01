Mancano poche ore alla diretta del Grande Fratello Vip 6 e – come spesso accade – oggi gli animi erano più accesi. Infatti quando si arriva al giorno della prima serata c’è sempre una certa tensione tra i concorrenti perché qualcuno dovrà uscire. Stasera in nomination ci sono Soleil Sorge, Carmen Russo e Nathalie Caldonazzo. Ma a litigare non sono state loro, bensì Giacomo Urtis.

Giacomo contro Manila

L’ex Miss Italia, forse spinta anche dalle critiche che le ha fatto Barù, oggi ha cercato di far presente ai compagni di avventura un problema: lei e Carmen Russo cucinano sempre. Le due concorrenti erano in cucina insieme a Giacomo Urtis quando hanno palesato questo problema. Per tutta risposta il “chirurgo dei vip” ha risposto:

“Mica hai un contratto da governante qui?”

Manila Nazzaro ci è rimasta molto male e ha protestato contro di lui perché gli ha mancato di rispetto. Ma Urtis per tutta risposta si è barricato nelle sue ragioni. Infatti, ormai si sarebbe stancato di sentire Manila lamentarsi. L’ha così invitata a non far niente e lasciare che gli altri inquilini del Grande Fratello Vip 6 si occupino di cucinare. Ma l’ex Miss Italia non se la sente adducendo la motivazione che all’interno della casa ci sono persone anziane e non vuole creare disagio allora. Manila Trevisan ha appoggiato subito l’amica e ha detto a Giacomo che ha ragione a comportarsi così Manila. Ma Urtis non è molto convinto.

Come sempre, le discussioni scoppiano sempre nella cucina del Grande Fratello.