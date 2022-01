Eva Grimaldi è stata intervista a Verissimo da Silvia Toffanin e, chiaramente, non ha potuto esimersi dal parlare della sua esperienza appena conclusa al Grande Fratello Vip. La donna, però, ha speso parole decisamente poco positive nei confronti del reality show e di alcune dinamiche che si sono venute a creare. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Le lapidarie parole di Eva contro il GF Vip

Tra le ultime eliminate del GF Vip c’è anche Eva Grimaldi. La protagonista è rimasta davvero poco tempo all’interno della casa più spiata d’Italia in quanto è stata “fatta fuori” nel giro di pochissimi giorni. Ad ogni modo, l’essere uscita da quel contesto è stata una specie di liberazione per l’ex gieffina. Nel corso dell’intervista a Verissimo, infatti, ha dichiarato che quel contesto non le apparteneva affatto.

Purtroppo, questa edizione si sta contraddistinguendo per dinamiche davvero sgradevoli, che lei non è affatto solita affrontare. Per entrare maggiormente nello specifico, la donna ha detto:

"Sono molto contenta di essere uscita. Quella casa, con maleducazione e poco rispetto, non mi appartiene".

Insomma, parole piuttosto lapidare nei confronti dei componenti che compongono il cast di questa sesta edizione.

Perché la Grimaldi è uscita e momenti bui

In seguito, poi, Eva ha spiegato quali, secondo il suo punto di vista, sono le ragioni che hanno portato il pubblico ad eliminarla dal gioco. Lei è stata tra quelle che non ha sollevato nessun tipo di dinamica scandalosa o particolarmente interessante. Proprio per tale ragione, non è riuscita a scatenare la curiosità nel pubblico, assetato di gossip e di pettegolezzi.

Al momento, dunque, è felice così, specie perché ha potuto riabbracciare sua moglie Imma Battaglia. Anche lei ha preso parte all’intervista a Verissimo e non ha potuto che appoggiare in toto tutte le dichiarazioni della sua compagna di vita. Infine, la Grimaldi ha toccato anche tasti più dolenti, inerenti il suo passato nell’alcol e i suoi momenti bui. A tal proposito, ha chiosato dicendo: “Ho toccato il fondo con l’alcool. Non è facile rialzarsi quando non hai la terra sotto i piedi. Ero distrutta”.