Scoop sul Grande Fratello Vip 6 in queste ore e proprio causato da una delle concorrenti della nuova edizione. Patrizia Pellegrino ieri pomeriggio nella diretta Instagram con Clarissa Selassié e Ainett Stephens ha lanciato una bomba su Soleil Sorge e Alex Belli senza rendersene conto, tanto che quando le sue compagne di diretta le hanno fatto notare quanto aveva fatto lei ha esclamato:

L’attrice napoletana nel raccontare del suo rapporto con Soleil Sorge ha detto:

“Nella mia clip su Soleil avevo detto anche che era simpatica, ma hanno tagliato il primo pezzetto e hanno lasciato soltanto la seconda parte. Quando poi l’ho conosciuta lei è stata anche abbastanza carina con me, perché all’inizio è stata dura, poi è cambiata. Una sera ci siamo messi a parlare io lei ed Alex e lui mi ha detto ‘sinceramente Patrizia non dovevi entrare attaccandoci così. Perché noi ti avremmo spiegato che tutta questa nostra vicenda è un po’ montata per la trasmissione’. Quindi mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c’era un rapporto per il programma. Per far in modo che lo show e clip potessero parlare di qualcosa che facesse sognare il pubblico e lo facesse appassionare. Quando ho sentito questa cosa mi sono stranita e ho detto ‘scusate io non l’avevo capito’. Oddio perché sgancio sempre queste bombe, io non vorrei farlo e invece mannaggia”.