Ormai l’abbiamo capito che Barù è la “scheggia impazzita del GF VIP 6”. Se ci fosse ancora la Gialappa’s Band ci farebbero sopra tantissime clip, perché è un personaggio che non soltanto porta allegria, ma è anche anticonvenzionale e completamente imprevedibile.

Gli autori l’hanno già ammonito per il linguaggio, perché ha usato alcuni termini che non sono adatti al reality, che considerando tutto ciò che ha finora detto Katia Ricciarelli, fa ridere. Ma intanto il nipote di Costantino Della Gherardesca sembra assolutamente noncurante ai rimproveri e continua la sua vita nella casa del Grande Fratello Vip 6 in completa anarchia, come ha fatto poche ore fa.

Che cos’ha fatto Barù?

Barù era in piscina a rilassarsi e ad un certo punto a deciso di urinare lì, ma non si può. Così, all’annuncio delle sue intenzioni, è subito intervenuto Giucas Casella che quando vuole non è così “rimbambito” come vuole farci credere e gli ha detto di non farlo altrimenti pioveranno punizioni dall’alto. Che cos’ha fatto Barù Gaetani? Scopritelo nella clip qui sotto:

Barù: "io faccio la pipì" Giucas: “Barùùùù nooooooo, Barùùùù non si fa nooooooooooooo" 🤣🤣🤣🤣 oggi rischio l'incontinenza #gfvip pic.twitter.com/0pT8M2Y9ES — Hanafluo (@hanafluo) January 9, 2022

Le frasi di Barù che stanno conquistando il web

In questi ultimi giorni il nipote di Costantino Della Gherardesca è molto ispirato e sta lanciando frecciatine di qua e di là manco fosse Robin Hood, ecco quelle che hanno conquistato il web:

“Avete troppe manie di protagonismo, siete peggio di Valeria Marini”

“La tua carriera dopo 4 reality decollerà e sarà più dignitosa” (A Soleil)

“Manila secondo me tu dovresti fare la maggiordoma , guarda che le pagano bene eh”

“È meglio stare in carcere che qua. In galera si legge e si parla con gente internazionale”.

“Stai facendo una brutta figura davanti a tutta Italia perché sei amica di loro due” (a Manila, riferendosi a Katia e Soleil)

“Che Sophie è zozzona lo sapevo, me lo ripeti da quando sono entrato!

Insomma Barù sta facendo di tutto per finire in nomination!