La puntata pomeridiana della settimana di Amici finora è stata tenuta la domenica pomeriggio, alle 14:00. Mentre la registrazione avveniva di sabato sera. Ma ora tutto cambierà.

Amici ritorna di sabato sera

Si avvicina il serale di Amici, la fatidica fase finale in cui i talenti della scuola potranno ambire a conquistare il montepremi e la coppa storica della trasmissione. Da metà marzo la trasmissione di Maria De Filippi non verrà più trasmessa nel pomeridiano della Domenica, ma invece avrà il prime time del sabato sera. Una programmazione che negli anni ha dato ottimi risultati di share.

Mentre il pomeriggio del sabato ci sarà un grande ritorno in casa Mediaset. Tornerà infatti Anna Tatangelo con il suo programma “Scene da un matrimonio“. La cantante napoletana ha conseguito ottimi risultati con la prima stagione, guadagnando 1,7 milioni di telespettatori, pari al 13% di share.

Verissimo sospeso la domenica

Anche Verissimo cambia la sua programmazione. Fino a questa domenica Silvia Toffanin andava in onda sia il Sabato che la Domenica. Ma a partire da metà marzo non sarà più così. La puntata di domenica non ci sarà né verrà riprogrammata in un altro giorno.

Ma se non ci saranno né Amici né Verissimo la Domenica, Mediaset che cosa metterà? L’idea per il momento è di programmare film nelle domeniche.