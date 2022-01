“Per me è razzismo e non posso far finta che non lo sia. Il razzismo avviene in tante forme, sminuire l’essere straniero di una persona è anche quello razzismo. Per me la signora è stata razzista. Non mi è piaciuta la sua uscita, ma credo faccia parte di lei. Se Lulù non fosse stata etiope non ci sarebbe stato questo insulto razzista.