Ormai l’hanno capito pure loro: Delia Duran entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 6. La prima che ha avuto il fondato sospetto è stata Soleil Sorge che durante la puntata di venerdì ha visto lo scambio di messaggi social tra Alex Belli e la moglie e ha chiesto perché non si parlassero visto che vivono nella stessa casa. Ma si è sentita rispondere che non erano appunto a casa insieme.

Dopo la diretta insieme ai concorrenti più vicini ha iniziato a sommare le varie cose: le persone che le hanno urlato da fuori dell’ingresso di qualcuno, Delia Duran improvvisamente sparita dalle dirette, Alex Belli sempre connesso e solo a casa, e ha capito. Dal canto suo anche Jessica Selassié ha intuito lo stesso e ha sbottato:

“Secondo me la nuova concorrente che hanno annunciato da fuori è Delia, così continuerà la soap, quella trashata che hanno creato. L’ho detto io in confessionale che è una trashata ed è tutto ridicolo“.

Le reazioni dei concorrenti del GF VIP 6 all’arrivo di Delia Duran

In queste ore nella casa si parla continuamente dell’arrivo di Delia Duran anche con grande curiosità per vedere che cosa succederà. Sophie ha elaborato una sua personale teoria:

“Visto il rapporto che Alex aveva con Soleil loro diventano amiche oppure si scannano. E in più c’è la combo di Alessandro che gli piacciono le more, Delia è una bellissima donna. Aveva fatto la battuta sulla moglie, c’è questo astio con Alex. Alex viene e farà di nuovo i confronti. Delia – la cosa è studiata a tavolino – proverà a sedurre un po’ Alessandro ed Alex verrà dentro per ricominciare con i litigi. A prescindere da tutto, in tutte e tre le opzioni mi confermano il fatto che era tutto studiato a tavolino”.

Sophie non ha dubbi sull’ingresso di Delia Duran:

“Perché Alex e Delia non si possono parlare? Lo fanno via Instagram quei due, dai! Ma tu Alex non hai una moglie con la quale andare a cena? Andare a pranzo? Stare sul divano a vedere un film? Alle 20:51 Soleil piange ed alle 20:53 hai già scritto il post che neanche può leggere? O vivi collegato al GFVip ed io da moglie ti direi ‘anche meno’, oppure…”.

Gianmaria Antinolfi invece fa la conta dei letti e ha realizzato che Delia Duran dovrà dormire con Soleil Sorge perché non ci sono altri posti disponibili. Perfino Barù ha dato per certo l’ingresso della moglie di Alex Belli per “continuare la soap con Sole”.

Insomma tutti hanno capito e Soleil come reagisce? Eccola: