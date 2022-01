Katia Ricciarelli esce da questa puntata del Grande Fratello Vip 6 come una vincitrice. Aldilà di quello che si pensi sui suoi comportamenti, lei è riuscita ad ottenere più voti come preferita e passare le nomination di lunedì come immune grazie proprio ai suoi compagni di avventura.

La cantante lirica si riconferma la regina della Casa, l’unica che davvero riesce a tenere compatta la sua squadra ed a farsi seguire sempre nel bene e nel male.

Chi ha votato Katia Ricciarelli?

La strategia di fare “scudo comune” come avevano stabilito ha funzionato alla grande. E noi l’avevamo indovinata.

Primo step: Rendere tutti colpevoli per far apparire giustificabile quanto detto.

Secondo step: Rendere Katia immune.

Tutto è stato fatto. Tutto ha funzionato.

I voti per i favorevoli palesi sono stati la ciliegina su una torta già perfetta. Ecco chi ha votato Katia Ricciarelli che ora ha ben capito il potere che ha in quella casa e traspare anche dalle sue parole, dalla sicurezza con la quale mette a tacere le smancerie di Miriana Trevisan, dal suo non fare una piega per la sua immunità.

Davide

Giucas

Valeria e Giacomo

Soleil

Manila

5 voti. La persona che in assoluto ne ha ottenuto di più.

Perché dovrebbe cambiare comportamento Katia Ricciarelli nella Casa del Grande Fratello Vip 6?

Lei è quella che ha detto le parole più pesanti in assoluto verso chiunque e se l’è cavata al massimo con uno scusa generale e una ramanzina che coinvolge tutti e nessuno. L’unica che riesce a non finire mai al televoto. L’unica che riesce a radunare attorno a sé un atteggiamento reverenziale che, visto da fuori, ha dell’inquietante.

Stasera è andata in scena una delle peggiori pagine del Grande Fratello di quest’anno, ma purtroppo specchio di una realtà nella quale è il potere a dominare, non il valore.

E ancora:

Una manica di cerebrolesi hanno reso immune la loro carnefice. A questo punto, appena frignerete per la prossima cattiveria vi meritate che qualcuno entri in casa e vi prenda a badilate sui denti. #GFVIPParty #gfvip6 #GFVip2021 #gfvip #GrandeFratelloVip — Dancer (@AlexImburgia) January 8, 2022