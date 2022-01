Alfonso Signorini apre la puntata cercando di mettere “pace” tra i suoi “vipponi” che dalla scorsa puntata del Grande Fratello Vip 6 hanno litigato in qualunque momento creando due fazioni nette e ben distinte tra loro, come vi abbiamo raccontato nel corso di questa settimana.

Con un monologo che nemmeno Don Abbondio dei Promessi Sposi avrebbe fatto creando un’abile mix di retorica e melensaggine, Alfonso Signorini riesce ancora una volta nella missione impossibile: riuscire a salvare Katia Ricciarelli e far diventare tutto un unico minestrone indistinguibile. Potremmo sintetizzare il suo discorso in un molto nazional – popolare: “Volemose bene e finiamo a tarallucci e vino“, ma procediamo con ordine.

Alfonso Signorini per sintetizzare gli insulti e le discussione sceglie di mandare in onda alcune clip: gli scontri frontali tra Soleil Sorge e le sorelle Selassié; Katia Ricciarelli che litiga a tavola con Lulù Selassié. Nathalie Caldonazzo contro Katia Ricciarelli in confessionale.

Ma manca qualcosa e gli utenti del web se ne rendono immediatamente conto con grande fastidio:

Domandona😅 Ma della frasetta squallida che Katia ha tirato fuori mentre parlava con Soledad “pregando” perché un camionista “mettesse le mani addosso” a Nathalie ne han parlato? O funziona che se non la fan vedere allora non l’ha mai detto?! 🤷🏼‍♂️ #GFvip pic.twitter.com/MR5zzZj5PL

Alfonso Signorini fa il pompiere della situazione, dando un colpo al cerchio e uno alla botte senza soddisfare nessuno:

“Non esiste una gerarchia di chi si debba o non si debba vergognare. Tutti quanti ci dobbiamo vergognare, per la mancanza di sensibilità, ci dobbiamo vergognare quando scappa di dire scimmie ad una persona. Ci dobbiamo vergognare quando una ragazza di 23 anni apostrofa una donna di 70 e passa anni con epiteti, ci dobbiamo vergognare ogni volta che ci si ascolta più, che si parla dietro gli altri. Ci dobbiamo vergognare quando la parola rispetto e accoglienza non esiste più.

Attenzione, però, perché la legge del taglione non è le legge della società civile, ma di società arcaiche. Se una persona ci dice “tornatene al tuo paese” non dobbiamo apostrofarla come “razzista di m***a”. La sua era una affermazione fuori luogo, però dare della razzista a una persona come Katia che ha viaggiato il mondo, bisogna pensarci due volte. Esattamente come lei sbaglia in modo madornale. Non dobbiamo restituire a tutti pan per focaccia, prima di dare degli epiteti bisogna pensarci due volte, anche lei sbaglia perché non ci aspetteremmo di sentire da una persona della sua età e della sua esperienza delle frasi abominevoli.

Credetemi è una televisione brutta da ascoltare, tutti ci sentiamo dalla parte della ragione, ma non è così. Non ci facciamo giustizia rispondendo pan per focaccia. Ci facciamo del male”.