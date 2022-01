Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip 6 si riferiscono alla puntata di venerdì 7 gennaio. A seguire le ultimissime notizie sulla trentaduesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Katia Ricciarelli è stata squalificata? Il Grande Fratello ha preso dei provvedimenti disciplinari contro uno o più concorrenti dopo le polemiche degli ultimi giorni e le prese di posizione degli sponsor, alcuni dei quali si sono dissociati dalle parole pronunciate nella casa in questo inizio d’anno?

Spoiler: non è successo niente di tutto ciò.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip si apre con Alfonso Signorini in passerella di fronte alla porta rossa della casa, come una Delia Duran qualunque. Le anticipazioni comunicate da Mediaset in giornata ci avevano detto che il conduttore sarebbe entrato in casa per guardare i concorrenti negli occhi, e così è stato. Ma se più di qualcuno confidava in un provvedimento esemplare contro un concorrente, dopo che anche il Corriere della Sera si è sbilanciato in maniera importante in settimana, il comunicato ufficiale letto dal direttore di Chi è sembrato un qualcosa più simile a un’ingiustizia che altro.

Alla luce di quanto successo, Alfonso entra in Casa per leggere un comunicato ufficiale di Grande Fratello. #GFVIP pic.twitter.com/t1VAnoM3Lw — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 7, 2022

Nel filmato con cui si è voluto riassumere quanto accaduto nella casa in questi giorni non sono mancati alcuni degli scivoloni della Ricciarelli, vero, ma la sensazione avuta come pubblico che ignorava i fatti accaduti durante la diretta h24 trasmessa sul sito del Grande Fratello e al canale Mediaset Extra è di una narrazione distorta, dove le repliche di Lulù Selassié e i commenti negativi nei suoi confronti di Soleil Sorge e Manila Nazzaro sono state messe in maggior risalto.

… e anche il più piccolo screzio si trasforma in uno scontro profondissimo. #GFVIP pic.twitter.com/IedKLbGjaG — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 7, 2022

In un contesto simile, sono stati cancellati i termini “carogne”, “mucchietto di ossa”, “tenutaria del casino”, eccetera, altre espressioni invece – “vai a studiare al tuo Paese” – non sono state giudicate per quelle che in una realtà normale sono. Mai come durante l’edizione di quest’anno ci sentiamo di dire che il Grande Fratello sia ben lontano dal concetto di reality. E un’ulteriore dimostrazione è l’immunità regalata a Katia Ricciarelli a fine puntata, rendendo di fatto il televoto settimanale inutile.

Ma voltiamo pagina. Nella puntata di ieri Manuel Bortuzzo ha ricevuto la visita di Kevin, il fratellino più piccolo di 15 anni. Un’occasione sia per Manuel che per Lulù di rompere finalmente il ghiaccio con il resto della famiglia in vista delle prossime settimane, quando la principessa etiope entrerà a far parte ufficialmente della quotidianità dell’ex nuotatore.

Dopo Manuel, a ricevere una visita a sorpresa durante la puntata di ieri sera è stata Soleil, raggiunta in giardino da un’incantevole Dayane Mello. La modella brasiliana, tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione del GF, è stata prodiga di consigli nei confronti dell’amica, suggerendole in particolare di stare alla larga dalle polemiche e dai litigi all’interno della casa per non vedere offuscata la sua stella e quanto di buono fatto nei primi mesi del Grande Fratello.

Un'amicizia fortissima: si sono scelte con naturalezza, scoprendosi subito molto vicine. Soleil riceve la visita di Dayane, orgogliosissima del suo percorso in Casa. #GFVIP pic.twitter.com/XhYgGPj5Lf — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 7, 2022

E chiudiamo con la notizia tanto attesa: Delia Duran sarà una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6. Lo ha annunciato in diretta Alfonso Signorini prima e la moglie di Alex Belli poi, presente in passerella. Non è ancora chiaro se entrerà in gioco nel corso della puntata di lunedì oppure soltanto tra una settimana, di certo però c’è che il suo ingresso andrà di nuovo a riattivare Soleil Sorge, regalando nuovi contenuti artistici. Felice anno nuovo a tutti.

Il tassello mancante per Delia si trova esattamente nella Casa. Ha perdonato Alex, ma non dimentica… cosa succederà nella puntata di lunedì? #GFVIP pic.twitter.com/eLt118mTx3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 7, 2022