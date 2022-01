La puntata di stasera del Grande Fratello Vip 6 si preannuncia incandescente. Finiti i tempi di Belliful (o forse solo in pausa), ora c’è il “caso Katia Ricciarelli” che ha appassionato dentro e fuori dalla Casa. Tantissime persone sono coinvolte all’esterno in un comitato contro la cantante lirica perché vengano presi provvedimenti immediatamente.

Innumerevoli le pressioni che sta ricevendo la produzione anche da parte degli sponsor, che sono stati contattati dal pubblico indignato. Se Alfonso Signorini nella puntata scorsa urlava a gran voce provvedimenti disciplinari per il turpiloquio diffuso, soprattutto da parte di Lulù Selassié, ora il comportamento di Katia Ricciarelli è riuscito a mettere in ombra tutto, perfino gli amori/amorini/amorazzi all’interno della casa, tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni o Gianmaria Antinolfi e la new entry Federica Calemme.

Che cosa sta succedendo in queste ore?

Da giorni le riunioni tra produzione e presentatore sembra che siano molto intense perché si sta decidendo il destino dei protagonisti, ma soprattutto di una tra di essi: Katia Ricciarelli. La cantante si è macchiata di frasi offensive, razziste e misogine verso alcune concorrenti in particolare: Nathalie Caldonazzo, Lulù Selassié e Miriana Trevisan. Ma purtroppo sotto la scure della matrona ora additata come “matrigna” della casa ci sono finiti tutti chi prima chi dopo, l’ultimo Giacomo Urtis tacciato di essere “una donna”.

Signorini entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 6

Alfonso Signorini ha preso una decisione molto importante: entrare nella casa del GF per parlare con tutti i concorrenti. Che cosa dirà? Non si sa ancora. In rete circolano tantissimi rumors su riunioni molto accese tra conduttore e autori in cui il primo vuole salvare la sua beniamina Katia Ricciarelli e gli altri invece vogliono ascoltare le voci che arrivano sia da fuori che dentro la casa per squalificare la donna. Ecco le parole di Alfonso Signorini:

“Io entrerò nella casa perché ho proprio bisogno di guardarli negli occhi e di fare loro un discorso”.

Nel video con cui è stato anticipato quest’ingresso però non appare Katia Ricciarelli, ma Soleil, Lulù e Miriana. Che cosa succederà? Come si vocifera sul web non verrà squalificata? E le sorelle Selassié attueranno la loro protesta non violenta in questo caso? Non resta che aspettare ancora poche ore per scoprirlo! Tutti sintonizzati su Canale 5 alle 21:00. Intanto ecco il video delle anticipazioni: