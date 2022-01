Ormai assistere a quanto avviene dentro la casa del Grande Fratello Vip 6 è come guardare uno di quei video estremi in cui pensi che certe cose non siano possibili, invece poi puntualmente i protagonisti ci riescono. Qui avviene lo stesso, ma in negativo, grazie alle parole di Katia Ricciarelli che ogni giorno ci delizia con nuove perle.

Questa volta a finire sotto la sua scure verbale è Nathalie Caldonazzo con la quale ormai dalla puntata di lunedì non ha più alcun rapporto, tanto da averla anche nominata. La ballerina e attrice italiana dal canto suo poco se ne cura, lei ormai fa parte dell’altra frangia del GF VIP 6 e ha deciso che la cantante lirica deve essere eliminata dalla casa perché il suo comportamento non va bene, figuriamoci se sapesse quello che dice alle sue spalle!

Katia Ricciarelli contro Nathalie Caldonazzo

La cantante lirica nei giorni scorsi si era già distinta per alcune frasi contro lo showgirl. Da quando le disse “La pagherai!” tanto da esser paragonata ad un “boss mafioso” da Miriana Trevisan a quando affermò che è “angolosa come il suo corpo” oppure:

“Ci sono poche persone che mi danno fastidio proprio fastidio fisico e mentale. Una di queste è lei, non la sopporto. Mi dà fastidio proprio fisicamente anche quando si muove con quelle ossa”.

Ma il livello peggiore è stato raggiunto ieri quando accanto ad una Soleil Sorge che ridacchiava con lei ha detto:

“A questa ci vuole un camionista, con due sigarette in bocca che se la prende – ao a bella vieni qua che me te faccio – di quelli bruti che ti fanno di tutto”.

Non credo ci siano parole per esprimere la volgarità, la violenza e la bassezza di quanto ha detto Katia Ricciarelli. Ecco il video:

Passa Nathaly

Katia: a questa ci vorrebbe uno di quegli uomini tipo camionista grosso…(fa gesti per intendere prestante e rozzo)… che la prende e…(mima gesto di stritolamento)

*ridono*#KATIAFUORI#gfvip pic.twitter.com/4NPIF717Fy — Medusa (@FaTinaameta) January 6, 2022

Anche in questo caso cercherà di cavarsela asserendo che è un “modo di dire” delle sue parti come per “carognette”? Anche in questo caso finirà tutto a “tarallucci e vino”? Aspettiamo impazienti la puntata del Grande Fratello Vip 6 di stasera per scoprirlo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina