In queste ore anche un altro sponsor che collaborava con il Grande Fratello Vip ha deciso di prendere le distanze dai fatti che hanno coinvolto Katia Ricciarelli. La donna si è resa protagonista di alcune frasi che in molti hanno reputato razziste e discriminatorie. Proprio per tale ragione, molte aziende e persone singole hanno deciso di spendere qualche parola sulla questione mettendo la produzione del reality show con le spalle al muro.

Mikado si dissocia da Katia Ricciarelli

La lite avvenuta tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè ha sollevato un bel po’ di diatribe, sia dentro sia fuori dalla casa. In particolar modo, la donna ha esortato la ragazza a tornarsene al suo paese per studiare. Questa frase ha indignato alcuni concorrenti, tra cui Miriana Trevisan, che ha addirittura minacciato di abbandonare il gioco nel caso in cui non fossero stati presi provvedimenti contro la cantante. Anche al di fuori delle quattro mura, però, stanno accadendo un bel po’ di polemiche.

Nello specifico, diversi sponsor del GF Vip stanno prendendo le distanze dagli episodi che si stanno verificando in casa, pertanto, stanno provvedendo a ritirare dall’abitazione tutti i loro prodotti. Tra i più indignati ci sono i membri dello staff Mikado. Il team dell’azienda, infatti, ci ha tenuto a diramare il punto di vista aziendale in merito agli ultimi accadimenti che si sono verificati in casa.

Cosa deciderà di fare il GF Vip?

A tal proposito, si legge: “Mikado è da sempre sostenitore di valori come rispetto e inclusione e ci dissociamo da qualsiasi comportamento dei concorrenti non coerente con i nostri valori“. In risposta ad un utente, poi, i vertici del marchio hanno aggiunto: “Ti informiamo che abbiamo già segnalato alla produzione del programma alcuni avvenimenti”.

Dinanzi questa rigida presa di posizione da parte degli sponsor, dunque, agli autori del reality show non resta che prendere decisioni ferree in merito a quanto accaduto. Nel corso della messa in onda di questa sera del GF Vip, dunque, sicuramente scopriremo quale sia la decisione presa dalla produzione del programma nei confronti di Katia Ricciarelli e come Alfonso Signorini affronterà tutta la delicata faccenda.