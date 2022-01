Dayane Mello ritorna nella Casa del Grande Fratello Vip 6 per fare una sorpresa ad una sua carissima amica: Soleil Sorge. Le ragazze si sono conosciute sul cast di Pechino Express, come vi avevamo raccontato.

In queste ore la modella brasiliana ha dedicato parole d’affetto alla sua amica su Instagram, in una delle sue storie ha dichiarato:

“Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra“.

Ha poi pubblicato una foto con dedica per la sua amica del cuore:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello 🍷 (@dayanexmello)

Il futuro di Dayane Mello

Dopo l’ospitata al Grande Fratello Vip 6 Dayane Mello sarà molto occupata. Infatti pare che potrebbe partecipare all’Isola dei Famosi. Il programma partirà a Marzo, subito dopo la fine del GF e per Dayane Mello sarebbe la seconda volta che vi prende parte, infatti era già stata in Honduras nel 2017.

La nuova edizione del reality più duro che ci sia, sarà condotta da Ilary Blasi, ma sul cast ancora non si ha nessuna certezza. Il nome della modella è iniziato a circolare in queste ore perché è stato reso noto che farà parte di un importante programma del Biscione. Tuttavia Dayane aveva precedentemente annunciato di voler recuperare un po’ di tempo stando con sua figlia dopo tanti reality. Ma i mesi che ci separano dall’inizio del programma potrebbero essere sufficienti per poi prendere un aereo alla volta dell’Honduras. Intanto vedremo cosa dirà alla sua amica Soleil Sorge lunedì 10 Gennaio.