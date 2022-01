In molti stanno esprimendo la loro posizione, o sarebbe meglio dire il loro dissenso, rispetto a quanto accaduto al Grande Fratello Vip a causa di Katia Ricciarelli. Stavolta, a manifestare il loro punto di vista in merito alla vicenda sono stati Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, entrambi ex concorrenti del reality show. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Tutto il web contro Katia Ricciarelli

Questa sera andrà in onda una puntata molto importante del GF Vip in quanto si decideranno le sorti di Katia Ricciarelli. La donna si è resa protagonista di frasi reputate da molti razziste ai danni di Lulù Selassiè, ma non solo. La cantante sta perdendo spesso la brocca anche nei confronti di altre compagne d’avventura. Il suo atteggiamento sta cominciando a stancare molti dei presenti in casa e anche molti spettatori del programma.

A tal proposito, diversi utenti si stanno sbizzarrendo sui social a manifestare la loro opinione su quanto accaduto. Rosalinda e Andrea, ad esempio, sono stati invitati dai loro fan ad esprimere il loro punto di vista sul comportamento che sta assumendo la Ricciarelli. I due sono stati categorici e lapidari sulla vicenda.

Rosalinda e Andrea chiedono la squalifica dal GF Vip

Ad esprimere in maniera netta il suo punto di vista è stata la Cannavò, la quale ha esordito dicendo: “Per me è assolutamente raccapricciante“. Al coro, poi, si è aggiunto anche Andrea, il quale ha detto: “Una situazione incresciosa“. Entrambi, poi, si sono trovati d’accordo sul fatto che la donna debba essere necessariamente e immediatamente squalificata.

Tutti e due, così come tantissimi altri telespettatori, ritengono che Katia sia arrivata ad un punto di rottura definitivo per il quale non ci può più essere indulgenza. Malgrado l’edizione di quest’anno sia molto più flessibile sul tema delle squalifiche, così come annunciato da Signorini a inizio reality show, ci sono casi per i quali non si può fare finta di nulla. Che questo sia davvero uno di quelli? Lo scopriremo stasera.