Lunedì sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 nella quale ritornerà anche l’opinionista Sonia Bruganelli, reduce dalle vacanze. Sul portale “Whoopsee” sono già apparse le prime anticipazioni sulla puntata: Soleil dovrebbe incontrare Dayane Mello.

Dayane Mello ritorna al Grande Fratello Vip per la sua grande amica. Le due si sono conosciute in un altro reality condotto proprio dallo zio di Barù, Costantino Della Gherardesca, Pechino Express. Lì il loro rapporto è passato dall’antipatia all’amicizia e negli anni è cresciuto sempre di più. A tal punto che la modella brasiliana, dopo esser rientrata dal reality show brasiliano “La Fazenda” ha sentito il bisogno di confortare la sua amica dal vivo. Un incontro che sicuramente riempirà Soleil di gioia.

this video tells of how Soleil and Dayane met and how much they hated each other and then love each other with an unconditional and true love almost between sisters and lovers ps translated into Portuguese ❤️ #soleil #solemello #mellos #gfvip pic.twitter.com/cwJpuKWCrq

— Mc_cangy (@CangyMc) January 4, 2022