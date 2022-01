Manuel Bortuzzo è stato un concorrente molto importante per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma è giunto il suo tempo per ritornare a casa. Il padre ha confermato che ha perso tanti kg in questi mesi dentro la Casa e ha bisogno di ritornare alla sua vita. La sua uscita è stata preventivata tra il 14 e il 17 Gennaio, ma proprio in queste ore sono emersi dati nuovi.

Manuel Bortuzzo sta per uscire

Sempre più solitario e disinteressato alle dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo starebbe per uscire. A rivelarlo è Manila Nazzaro in una conversazione con Katia Ricciarelli. Ecco il video:

sempre peggio..sfotti anche meno vecchia #GFVIP la cosa che ha già messo tutti i vestiti in macchina in magazzino mi fa salire l’ansia pic.twitter.com/tQ5TnjYVHZ — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) January 6, 2022

Katia chiede a Manila chi le abbia detto che lui sta per andare via, l’ex Miss Italia le risponde:

“Ci sono tutti i suoi vestiti in magazzino”.

Considerando che si vocifera di nuovi ingressi, tra cui Delia Duran, la moglie di Alex Belli, sembra possibile che già nella serata di domani Manuel Bortuzzo possa lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 6.