Sono ore piene di suspence queste qua, la Casa del Grande Fratello Vip 6 è animata da una guerra intestina che sta coinvolgendo anche il pubblico a casa. Katia Ricciarelli è al centro dello scontro, lei è destinataria di un trend topic su Twitter da quasi 24 ore: #FuoriKatia. Per provare a sfuggire a tutto questo scontro, la cantante ha richiesto di parlare con Alfonso Signorini insistentemente e parrebbe che il dialogo sia avvenuto in confessionale senza che nessuno abbia visto o sentito niente, nemmeno il pubblico a casa.

Katia Ricciarelli voleva andar via dalla Grande Fratello Vip 6 o perlomeno è quello che ha fatto credere ieri agli autori, a tal punto che per rabbonirla sarebbe stato chiamato perfino Alfonso Signorini. La cantante lo fa capire alle sue più fide amiche: Manila Nazzaro e Soleil Sorge.

“Posso dire di avere detto una cosa che per lui è un’offesa ma non è così e l’ho spiegato anche ad Alfonso in confessionale dopo“.