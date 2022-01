Venerdì sarà una puntata importantissima per il Grande Fratello Vip 6, forse per questo è stata anticipata al 7 Gennaio. In queste ore nella casa sta succedendo di tutto e ora l’ombra della squalifica incombe su alcuni personaggi.

Che cos’è successo?

Ieri sera è andata in scena l’ennesima litigata tra Katia e Lulù, ma di mattina la cantante se l’è presa anche con Nathalie Caldonazzo, colpevole a suo dire di mettere malanimo nelle concorrenti. Dopo la scorsa puntata del GF VIP 6, Katia Ricciarelli non riesce a sopportare nemmeno Nathalie Caldonazzo. Queste le sue parole:

“Le cose non sono più come prima? Ma tu guarda! Da quando sei arrivata tu qui dentro è nebbia totale. C’è una brutta energia e questa la pagherai, te lo posso mettere io per scritto che la pagherai. La pagherai con quella faccia che ti ritrovi”.

Nathalie, come suo solito, non si è scomposta granché ed ha mantenuto l’aplomb. Ma altre persone nella casa no.

L’ombra della Mafia sulla Casa del GF VIP 6

Nel pomeriggio Jessica Selassié, Lulù e Miriana si sono ritrovate in un angolo della casa a raccontarsi quanto era accaduto la mattina. Jessica ha messo al corrente le altre di quanto accaduto in mattinata:

“A Nathaly Caldonazzo l’ha proprio minacciata. L’ha guardata e le ha detto ‘tu che sei arrivata per ultima la pagherai, sì la pagherai e stai attenta’. Oh ma che stai a fare pure le minacce?”

La sorella disgustata ha subito risposto:

“Che linguaggio orrendo. Ma dove stiamo ragazzi? Che siamo per caso su Squadra Antimafia?”

Miriana Trevisan nel frattempo ha rincarato la dose esclamando:

“Cos’è un boss mafioso?”

Sul web gli utenti si stanno già mobilitando per segnalare quanto accaduto al Grande Fratello con annessi video:

Paragonare una persona alla mafia è una delle offese più gravi che si possono fare visto che è la peggior piaga sociale

e ci muore della gente tutti i giorni.

Infatti Clizia fu espulsa in direttissima proprio per questo@grandefratello

@SBruganelli #teamsoleil #GFVIP https://t.co/eP18AhQHHJ — Dracarys🔥 (@michicima) January 4, 2022

A rischio è la permanenza stessa delle concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 6 perché Clizia Incorvaia per un episodio analogo fu squalificata immediatamente. Si verificherà lo stesso anche questa volta? Lo scopriremo nella puntata di venerdì. Intanto potete seguire il daytime giornaliero per vedere cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip 6.