Jessica e Lulù Selassié si sono stancate di condividere l’esperienza del Grande Fratello Vip 6 con Katia Ricciarelli. Le princess mal digeriscono le offese subite e l’immunità di cui gode la cantante ad ogni puntata, come una scure calata dall’alto che blocca le dinamiche della casa. La vogliono fuori dalla casa o perlomeno che venga preso un provvedimento disciplinare serio.

Le princess dichiarano le loro intenzioni

Oggi pomeriggio le due pronipoti dell’imperatore di Etiopia si sono confrontate con Sophie Codegoni riguardo ai litigi che stanno avvenendo in questi giorni in particolare tra Lulù e Katia.

“Sophie, è meno grave quello che ha detto Fausto Leali che quello che ci ha detto lei, lei lo ha detto con cattiveria e con una tale intenzione che voleva ferire. Noi in puntata lo diremo, lo faremo notare. Dovrebbe andare in nomination d’ufficio per quello che ha detto, a prescindere”.

Non è la prima volta che le sorelle Selassié esprimono questo pensiero, anche ieri subito dopo la lite con Katia Ricciarelli, Lulù ha detto:

“C’è gente che è stata buttata fuori dal GF Vip per molto meno. Altri sono stati cacciati per bestemmie. Voglio vedere se succede adesso. Sono stati buttati fuori Denis Dosio, Bettarini e altri. Spero che venga sbattuta fuori. Katia è una persona cattiva e non si merita la gentilezza di persone buone come noi, sì è cattiva e dice cattiverie a tutti. Viene sempre giustificata per l’età, Giucas che ha la stessa sua età non si permette di insultare le persone“. Tutto.TV su

Ma Sophie in realtà si sta cercando di distaccare dai gruppetti e restare nella sua “bolla d’amore” con Alessandro Basciano. Ha capito che la situazione è ormai fuori controllo e sta cercando di non caderci dentro.

L’immunità di Katia pesa sulla Casa

Miriana Trevisan e Lulù Selassié si sono confrontate su quanto sta accadendo nella casa. Secondo l’ex di Non è la rai Katia avrebbe “troppo potere”. la princess di tutta risposta le riferisce le parole di Giacomo Urtis:

“Giacomo ha detto, due giorni fa: ‘Comunque non capisco perché in questa edizione non puoi nominare certe persone. L’anno scorso io ho fatto il GF…”. Testuali parole! Lui sta parlando di discorsi tipo che qua dentro, in questi mesi, nessuno di noi poteva nominare Katia“.

Ecco il video della loro conversazione:

La regia stacca e mette due regie uguali. Perché?

Perché Lulù stava dicendo la verità! Non è mai possibile mandare Katia in nomination perché non si sa per quale motivo è sempre immune! Votata da chi è un mistero visto che tutti sono contrari. Grande Lulù 💪🏻#FUORIKATIA #gfvip pic.twitter.com/afc2a6taS8 — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 ( IO ᔕTO ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@frances06455734) January 4, 2022