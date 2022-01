I sostenitori del gruppo #FuoriKatia arrivano anche fuori dalla casa oggi per urlare le loro ragioni: vogliono che Katia Ricciarelli venga buttata fuori dal Grande Fratello Vip 6, senza se e senza ma.

Gianmaria Antinolfi che casualmente si trovava fuori ha sentito le urla delle persone riunite fuori dalle mura per urlare il loro slogan e ha riferito agli altri coinquilini quanto accaduto:

“Hanno urlato Katia Ricciarelli fuori dalla Casa”.

Ovviamente la cantante lirica ci resta malissimo, ma conscia dei numerosi litigi che sta avendo con diverse concorrenti, intuisce subito perché siano arrivati perfino fuori dalle mura per dirle di andarsene.

Katia Ricciarelli non vuole uscire ora

Katia Ricciarelli si confida con Manila Nazzaro e Soleil Sorge, ormai le sue uniche vere confidenti all’interno del GF:

“Mi hanno fatto terra bruciata intorno. Io vado fuori subito”.

Soleil Sorge immediatamente si innalza a salvatrice di Katia Ricciarelli e le dice:

“Ti faremo scudo noi”.

Ma Katia Ricciarelli continua:

“Per me andar fuori così è un umiliazione. Essere buttata fuori da quelle quattro streghette non mi interessa”.

La cantante l’ha ribadito diverse volte ormai: lei non vuole uscire adesso per mano della coalizione che si è creata e sta facendo un vero e proprio colpo di Stato con l’aiuto dei fan fuori. Piuttosto vorrebbe uscire quando lo decide lei, ma questo può essere possibile solamente se il Grande Fratello Vip 6 continua a darle l’immunità ad ogni puntata, perché se dovessero togliergliela probabilmente verrebbe mandata via con una maggioranza bulgara.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ecco il video della conversazione con le sue amiche:

Sembra una guerra: Manila dice ti faremo scudo e Katia che continua ad offendere e non vuole uscire attraverso un televoto, e cosa è andata a fare al GF? #GFVIP pic.twitter.com/ZPU8fnEEFM — Simona 🦚 (@simo_cantatore) January 5, 2022