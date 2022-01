In queste ore, all’interno della casa del Grande Fratello Vip è accaduto un fatto piuttosto sconcertante che riguarda Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Il ragazzo ha deciso di compiere un gesto estremo nei confronti della ragazza facendole una proposta in ginocchio. Scopriamo nel dettaglio quello che è accaduto.

L’inaspettata dichiarazione di Alessandro al GF Vip

Durante la scorsa puntata del GF Vip, Sophie era rimasta un po’ male per alcune dichiarazioni fatte da Alessandro. A tal proposito lo aveva avvisato che se avesse voluto continuare la loro conoscenza all’interno della casa avrebbe dovuto riconquistare la sua fiducia. Ebbene, a quanto pare Basciano l’ha presa in parola, sta di fatto che ha dato luogo ad un colpo di scena inaspettato.

Ad un certo punto, infatti, Alessandro si è inginocchiato al cospetto dell’ex tronista di Uomini e Donne e le ha detto:

"Non sono una persona di tante parole, però volevo chiederti di fidanzarti con me".

La giovane è rimasta assolutamente senza parole ed è rimasta a guardare in maniera attonita il suo interlocutore. I presenti in casa, poi, hanno cominciato a richiamare l’attenzione sull’argomento facendo qualche battuta.

La reazione di Sophie

Giucas Casella, ad esempio, ha chiesto a tutti i presenti di fare un momento di silenzio per prestare attenzione a quanto stesse succedendo. Successivamente, poi, Manuel Bortuzzo ha cominciato a suonare una canzone con il pianoforte per conferire maggiore romanticismo al momento. Insomma, si è trattato di una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti, tuttavia, gli effetti non sono stati esattamente quelli sperati.

In particolar modo, infatti, Sophie non ha risposto alla proposta fatta dal bel Basciano. La ragazza è rimasta in silenzio e si è messa a ridere, quasi come se credesse che il ragazzo stesse scherzando. Al momento, dunque, non si sa se le intenzioni di Alessandro fossero serie o, semplicemente, se avesse cercato di fare un po’ di show. Non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.