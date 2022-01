In queste ore, nella casa del Grande Fratello Vip si è verificato un fatto piuttosto increscioso. Nello specifico, molti sponsor, che inizialmente si erano mostrati a favore del progetto del reality show, hanno deciso di ritirare tutti i loro prodotti. La produzione, infatti, è stata costretta a fare un’amara comunicazione a tutti i concorrenti. Scopriamo cosa è accaduto.

La drastica scelta di alcuni sponsor del GF Vip

Come sempre, all’interno del GF Vip sono presenti numerosi sponsor. Tutti i prodotti che i concorrenti utilizzano, consumano e mangiano sono frutto di collaborazioni tra i vertici della trasmissione e le numerose aziende che decidono volontariamente di introdurre i loro prodotti in casa. Ad ogni modo, in queste ore pare che molti degli sponsor della casa abbiano deciso di dissociarsi dal programma.

Lo staff, infatti, ha esortato i concorrenti a portare immediatamente in magazzino tutti i prodotti appartenenti a determinate marche in quanto non avrebbero più potuto usarli. I protagonisti di questa edizione del reality show, chiaramente, non hanno potuto fare a meno di obbedire subito e assecondare la volontà delle aziende in questione.

Cosa si cela dietro questa scelta?

Al momento, non si conoscono i nomi esatti di queste società che hanno preferito allontanarsi dal programma condotto da Alfonso Signorini. Scarse informazioni ci sono anche per quanto concerne i motivi che potrebbero aver spinto suddette aziende a dare luogo ad una decisione così drastica. Molto probabilmente, però, il tutto potrebbe essere collegato ad alcuni avvenimenti che si sono verificati di recente tra le quattro mura di cinecittà.

A seguito delle violente discussioni che ci sono state, degli episodi reputati razzisti da alcuni concorrenti, molti sponsor potrebbero aver deciso di dissociare il proprio nome da quello del GF Vip. Al momento non ci sono novità, ma ciò che appare evidente è che, malgrado questo, il reality show sta continuando a registrare ascolti tv davvero esilaranti e soddisfacenti che, infatti, hanno permesso ad Alfonso Signorini di prolungare le puntate fino a metà marzo. I risultati saranno così positivi anche in questa nuova fase dello show?