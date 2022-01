Tira un’arietta conflittuale nelle casette di Amici ultimamente. Nel daytime del programma di Maria De Filippi a litigare oggi sono stati LDA ed Elena Manuele. Il motivo? Le pulizie. Sembra di essere nella casa del GF VIP 6, ma no, siamo ad Amici e anche i ragazzi talentuosi qui si trovano a fare discussioni animate per turni delle pulizie non rispettati e sporcizia generale. Un male comune insomma.

Che cos’è successo?

Nel daytime di oggi che si può rivedere sulla piattaforma Wittytv, i ragazzi si accusano l’un l’altro per la scarsa igiene della casetta in cui vivono. Questa condizione infatti gli causa punizioni continue. Quanto emerge dalla lunga discussione dentro la casetta è che ci sono solo pochissime persone che stanno attente alla pulizia (Alex e Serena) mentre gli altri sono colpevoli, chi più chi meno.

C’è chi pulisce più la sua stanza che le altre, come Luca; chi lascia l’altra persona sola nel momento in cui c’è il turno delle pulizie (LDA) e un diffuso menefreghismo nel lasciare anche le piccole cose in giro. In particolare il figlio di Gigi D’Alessio è finito sotto il mirino di Elena che l’ha accusato:

“Non c’è collaborazione. Tra me e Luca (LDA) non c’è dialogo. Cambiamoci. Mi devo cambiare perché non c’è collaborazione tra di noi”.

Quando il cantante dal disco di platino ha provato a rispondere alle accuse, Elena l’ha messo a tacere:

“Non ti rigirare la frittata Luca. Quante volte mi è stato detto: “Perché non chiami Luca?” Perché mi dà fastidio chiamarti. Ci sono le persone che lo vedono”.

LDA ha perso la pazienza e ha sbottato:

“Non mi avete mai visto incaz****. Quando uno fa il santo e non è vero io impazzisco. Sto impazzendo. Non mi parlate”.

Ecco il video della discussione:

Il dono della sintesi

La sintesi perfetta di questa discussione del daytime di Amici arriva dal web:

Elena ed LDA che parlano di tecnica per lavare i piatti.

Carola e Mattia tipo i figli che vedono i genitori litigare.

Alex che se la ride e vuole fare la spia.

Sissi e Dario sono diventati una pianta di limoni.

Crytical su Chi l'ha visto.

Serena mediatrice. #Amici21 pic.twitter.com/sq66QBoD2W — Valentina🍝 (@Vamonluvi) January 5, 2022