Nathalie Caldonazzo ieri non è stata a guardare la puntata del Grande Fratello Vip 6 in silenzio. Come vi abbiamo raccontato, è intervenuta nel litigio tra Katia e Miriana per difendere quest’ultima dalle frasi sulla maternità della showgirl. Così, di tutta risposta la soprana l’ha nominata.

Soleil Sorge si confida con Nathalie perché è amareggiata dalla nomination di Manuel, e le spiffera quella di Katia che era stata fatta in confessionale:

“Ti ha nominato Katia. Lei e Carmen. Perché? Non le è piaciuto l’intervento che hai fatto su Miriana. Non le è piaciuto. E non è cattiva. Le danno fastidio le mancanze di rispetto. Le ha dato fastidio il tuo intervento in puntata”.

Ma all’attrice e showgirl di 52 anni questo non va bene e come ha sempre dimostrato finora nella casa del GF VIP 6, lei non subisce in silenzio.

“Ah, Katia mi ha nominato? Dopo che la trucco tutte le volte. Va benissimo. E’ cattiva. Fidati. E’ aggressiva. Troppo. Io mancanza di rispetto? Le ho fatto il massaggio, truccata. Io non posso difendere una madre da sola?”

La difesa di Soleil per Katia Ricciarelli

Soleil che fa parte a pieno titolo del gruppo di Katia, cerca di difenderla, ma non le riesce tanto bene:

“Ma non è mai stata offesa come madre. Il fatto che lei dicesse di essere una madre e quindi il figlio non può vedere certe cose. Se una madre vuole tutelare il figlio lo fa in tutti i sensi. Se vuoi dire che sei una madre, come tantissime donne, sei coerente”.

Nathalie però non ha peli sulla lingua e continua imperterrita a sostenere la sua opinione:

“No, no. Katia ha detto: “Tu saresti una madre?” e questa è un’offesa perché tu non sai cosa c’è dietro l’universo di una donna che cresce suo figlio da sola. Quello che ha passato. Io da madre ho preso le difese. Non mi è piaciuto nemmeno “carogne” quelle altre cose che ha detto. Non è che puoi dire di tutto perché sei grande. Subito si inviperisce. Anche meno. io sono una donna grande e mi tratti con rispetto. Dal momento in cui tu mi manchi di rispetto io manco di rispetto a te. Io ho chiuso con mia suocera per questo. Oh, Che delusione! Sentivo un’energia negativa, sai quelle cose… Non mi sbagliavo!”

Le parole di Nathalie sono molto dure, ma sul web la acclamano per la sua lucidità e capacità di analisi. Mentre infatti le princess Selassié quando discutono finiscono nel turpiloquio frequentemente (soprattutto Lulù), Nathalie – come ha dimostrato anche nella discussione contro Valeria Marini – resta sempre estremamente calma e tranciante.

Nathalie si confronta con Miriana

In queste ore Nathalie Caldonazzo si sta confrontando con le varie anime della casa, a partire dalle principesse Selassié, fino ad arrivare a Miriana, alla quale dice: “Io so cosa vuol dire quello che hai fatto tu perché è quello che ho fatto io“. Ecco il video con le sue parole:

loro non ce la fanno + pic.twitter.com/9vbjtO9ZwY — 🙁 (@abbusoo) January 4, 2022