Ieri sera nella diretta del Grande Fratello Vip 6 gli autori hanno deciso di smascherare tutti i concorrenti. Anche Giacomo Urtis è finito nel mirino delle clip incriminanti grazie alle sue dichiarazioni contro Miriana Trevisan che già non erano passate inosservate al popolo di Twitter, sempre pronto a notare ogni dinamica e pettegolezzo.

Che cos’ha detto Giacomo Urtis?

Nella scorsa puntata Giacomo Urtis ha commentato Miriana Trevisan mentre si parlava di lei. Parole sussurrate a Soleil Sorge a metà tra italiano e spagnolo per non farsi sentire dagli autori in cui accusava la donna di “farsi comprare con scarpe da 30 mila euro“. Alfonso Signorini mostra la clip incriminata durante la diretta:

Una confidenza di Giacomo fatta a Soleil… si parla di Miriana. Che resta totalmente spiazzata davanti a queste parole. #GFVIP pic.twitter.com/aMwZL2PUOm — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

Alfonso Signorini chiede a Giacomo:

“Che cosa rispondi tu a questa cosa che è molto brutta?”

Ma, ancor prima che Urtis risponda, Soleil Sorge interviene in sua difesa:

“È brutta quella che l’ha fatta, non Giacomo che la dice!“

Il conduttore televisivo però non è dello stesso avviso e fa notare la gravità delle accuse, mentre chiede alla diretta interessata che cosa ne pensi. Miriana Trevisan è spiazzata:

“Io non so cosa dire. Mi fa veramente schifo tutto questo“.

Così Giacomo si scusa con lei, ma non è convinto. Infatti non appena entra Biagio per un confronto con loro nella casa del Grande Fratello Vip 6 e lo redarguisce dicendogli:

“Giacomo mi sono bastate due telefonate per smontare la tua notizia di gossip. Quindi domani offrile un caffè e chiedile di nuovo scusa”.

Urtis si infastidisce tanto da arrivare a nominare Miriana Trevisan, nonostante il parere contrario di Valeria Marini con cui partecipa come concorrente unico.

Pago prende provvedimenti

Fuori dalla casa Miriana Trevisan ha un’altra persona a cui sta a cuore a parte Biagio D’Anelli, è l’ex marito Pacifico Settembre, in arte Pago. Al cantante non va proprio giù com’è stata trattata la moglie e durante la diretta comunica sui social le sue intenzioni:

Non fa nomi, ma il messaggio è chiaro per tutti. Anche se Soleil Sorge durante la diretta ha definito Miriana Trevisan “una mantide religiosa” che seduce gli uomini e poi li molla, forse dunque Pago stava pensando anche a lei mentre ha scritto quel messaggio sui social. Ma gli utenti di Twitter sempre pronti ad osservare tutto replicano:

Ma Pago vuole denunciare anche ad Alfonso? Perché la parola "mantide" l'ha tirata fuori lui, ma Soleil si prende le colpe.

Miriana ha sbagliato dall'inizio tirare fuori l'argomento "figlio" per giustificare una situazione.

Non ne aveva bisogno,perché è una donna libera.#gfvip — La Tedesca 🖤⚡ (@86_biancaneve) January 4, 2022

Intanto Biagio D’Anelli da ieri sera è ufficialmente in quarantena per poter incontrare la sua Miriana prossimamente e riabbracciarla, chissà se anche allora la difenderà contro tutto e tutti come ha fatto ieri. Mentre per chi si fosse perso le innumerevoli liti che hanno animato la serata di ieri, è già online la replica del Grande Fratello Vip 6.