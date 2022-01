Manuel Bortuzzo lascerà la Casa del Grande Fratello Vip tra il 14 e il 17 Gennaio. La notizia era prima stata data dal diretto interessato, ma ora anche il padre conferma e spiega i motivi.

Manuel non sta bene

Il padre del concorrente è stato raggiunto dai microfoni di Fanpage ai quali ha dichiarato:

“La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco“.

Manuel Bortuzzo è apparso anche agli occhi degli altri inquilini del GF VIP 6 più “spento” e distante. Ha perso ben 7 kg. Nelle puntate cerca di mettersi il meno possibile al centro dell’attenzione e solo nell’ultima è intervenuto per dire la sua, ma essendo stato interpellato.

Da quando Aldo Montano ha lasciato la casa la situazione è peggiorata per lui:

“Adesso che non c’è più Aldo, è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile. Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarselo a prendere nella casa“.

Il clima della casa non gli fa bene

Secondo il padre sta contribuendo a peggiorare la situazione anche quanto accade ora nella casa, tra litigi e urla continue:

“Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio”.

Chi si sentirebbe a suo agio dentro una casa in cui si litiga costantemente per il cibo e volano insulti come se fosse pane fresco? Il disagio di Manuel è palese anche negli occhi degli altri concorrenti. La casa ormai è diventato un campo di battaglia e, malgrado sul web alcuni scrivano che “Finalmente è iniziato il GF VIP 6“, in realtà questo modo di intrattenere il pubblico alla lunga stanca.

