Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello Vip ci sono stati pesanti screzi all’interno della casa più spiata d’Italia. In particolar modo, Katia Ricciarelli ha perso il controllo contro Lulù Selassiè ed ha pronunciato delle parole piuttosto forti nei suoi confronti. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Il primo attacco di Katia a Lulù

Nel corso della puntata del 3 gennaio del GF Vip c’è stato uno scontro tra Soleil Sorge e Lulù Selassiè. Quest’ultima ha attaccato pesantemente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al punto da generare anche le ire del conduttore. Alfonso Signorini, infatti, ha perso le staffe contro le due ragazze e le ha esortate a mostrare più rispetto e a smetterla di comportarsi in questo modo così scostumato e arrogante.

Ad ogni modo, allo scopo di spezzare una lancia in favore di Soleil, Katia si è sfogata con alcune compagne d’avventura ed ha sminuito pesantemente Lulù. In particolar modo, ha esordito dicendo: “Ma chi, quella scimmia lì? Ah non si può dire“. La cantante, dunque, ha prima pronunciato una frase piuttosto forte e grave contro la sua compagna d’avventura, per poi rendersi conto di aver esagerato. La parola scimmia, infatti, è spesso oggetto di polemiche in quanto legata al razzismo.

La Ricciarelli la spara grossa sulla Selassiè

Come se non bastasse, però, Katia ha deciso di rincarare la dose. Nelle ore successive, infatti, si è lasciata andare ad un nuovo sfogo con Manila Nazzaro e Soleil durante il quale ha accusato in maniera ancora più forte la Selassiè. In particolar modo, ha detto: “Una principessa che sta sempre a gambe aperte”.

Insomma, parole piuttosto forti che hanno certamente sollevato un bel po’ di polemiche sul web. In molti, infatti, stanno chiedendo provvedimenti disciplinari per l’ex di Pippo Baudo. Al momento, però, la produzione del GF Vip non si è ancora espressa in merito. Non ci resta che attendere per scoprire se la donna verrà punita in modo esemplare per le sue accuse oppure se si lascerà correre ancora una volta.

"La principessa che sta a gambe larghe" la signora Ricciarelli sempre una elegante ma certo lei può dire tutto e gli altri invece devono tacere. #lulu #gfvip pic.twitter.com/x6LVoS7VT0 — 𝒜𝓁𝒾𝒸𝑒 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓌𝑜𝓃𝒹𝑒𝓇𝓁𝒶𝓃𝒹 ▪️ (@secisarai) January 3, 2022