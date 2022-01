Le nomination della puntata del Grande Fratello Vip 6 lasciano sempre strascichi nella Casa e anche questa volta non è da meno. Ma la situazione è ancora più tesa per i numerosi conflitti che sono andati in scena ieri sera in cui le carte sono state scoperte e gli schieramenti sono venuti a galla. Katia e Soleil però sono rimaste sorprese dal comportamento di una di queste persone.

Manuel Bortuzzo si è esposto

Per la prima volta dopo tanto tempo Manuel Bortuzzo nella puntata di ieri si è esposto, prima spiegando a Manila Nazzaro che non l’aveva consolata dopo la lite con Clarissa perché erano “cose loro” che si risolvevano da sole e non ne vedeva la necessità e poi nominando Soleil con queste parole:

“Nomino Soleil con un consiglio che ho imparato grazie ai miei sbagli: è meglio utilizzare un po’ più di amore e meno odio per avere amore reciproco”.

Ma non si ferma qui, stamattina Manuel appare ancora più arrabbiato:

“Sono arrivato proprio!” (al limite)

Soleil Sorge si sfoga con Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni

Ma se lui “è arrivato” Soleil non ha proprio gradito il suo attacco di ieri e ne parla con le altre coinquiline della casa del Grande Fratello Vip 6, secondo lei Lulù Selassié è responsabile del cambiamento di Manuel Bortuzzo, la paragona ad una “cimice” che gli è entrata dentro l’orecchio e avrebbe “intortato” il ragazzo. Sophie Codegoni assiste al dialogo mentre chiacchiera con Katia Ricciarelli e cerca di fare la “Svizzera”.

E dopo

Carogna

Principessa del pisello

Pellegrina

Scimmia

Aggiungiamo anche Sanguisuga

Anche Soleil si accoda con gli insulti

Katia Ricciarelli con il suo abituale garbo denuncia quanto Manuel si sia “spento” dentro la Casa. Per chi si fosse perso gli scontri di ieri, online si può trovare la replica della puntata del Grande Fratello in cui ritrovare quanto è accaduto.