La puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 6 è stata infuocata come non mai. Per la prima volta da quando è partita quest’edizione, gli autori hanno scelto di dedicarsi davvero a tutti i protagonisti alimentando le liti ed è scoppiata una vera bomba. Gli schieramenti, come abbiamo notato dalle macchiavelliche manovre per le nomination, sono molto chiari: da una parte troviamo Soleil, Manila e Katia, mentre dall’altra ci sono le Selassié, Manila, Nathalie e anche Sophie, ma queste ultime meno delle altre.

Che cos’ha fatto scoppiare la litigata?

Alfonso Signorini decide di mostrare una clip nella quale si vede non solo la reazione di Manila dopo le accuse di Clarissa della settimana passata, ma anche le parole che lei e Katia hanno rivolto alle princess e a Manuel. La soprana ha definito le ragazze “carognette” e ha concordato con l’amica nel trovare sbagliato il comportamento del ragazzo che nella puntata precedente, vedendo Manila Nazzaro piangere, non le ha rivolto nemmeno un cenno, una pacca, un gesto di vicinanza. L’ex Miss Italia dice:

“L’immagine che è stata descritta su di me è dilaniante per me. Sono stanca. Devo mettere un punto. Manuel mi ha visto piangere e non mi ha fatto una carezza. Io avrei dato tutto quello che potevo qua dentro per Manuel“.

Le princess inizialmente non si mostrano stupite, ma anzi, pacate:

Lulù: a me non mi tocca perché mi sono state dette cose molto peggiori nella vita e le ho superate tutte. Manuel è il mio fidanzato. Lui deve fare ciò che si sente di fare lui senza avere altri stress addosso da chi gli dice cosa deve fare Jessica: Noi abbiamo sempre dimostrato, da fuori vedono. Noi abbiamo dimostrato i valori che i nostri genitori ci hanno insegnato.

Ma sono le parole pronunciate da Katia Ricciarelli quelle più pesanti di tutti:

“Altro che princess, maleducate! Sono viziate, prepotenti, arroganti e saccenti. Sono tre carognette“.

Alfonso Signorini per la prima volta fa notare alla soprana quanto le sue parole siano state pesante, lei si indispettisce e ne nasce un siparietto con il presentatore:

Ricciarelli: Scusami Alfonso ma dire “carogne” con questo tono! Signorini: Eh ma l’hai detto tu, mica io! Ricciarelli: Dalle parti mie significa uno che fa una cosa sbagliata, non è cattivo. Io me ne assumo la responsabilità. Signorini: Sì, ma perché l’hai detto? Ricciarelli: perché parlano alle spalle per non parlare poi le cose di igiene. Io sono una persona diretta!

Nel corso delle successive discussioni la cantante lirica spesso dirà che si assume la responsabilità delle sue azioni e che è pronta ad uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip 6, si mostrerà seccata e infastidita fino all’eccesso. Si calmerà solamente quando Alfonso Signorini le dirà che ha capito quale fosse il suo intento nel dire la parola “carognette” e sa quanto lei sia in buona fede.

Miriana si inserisce nella discussione

Miriana Trevisan che non era stata interpellata da nessuno decide di inserirsi a gamba tesa nella discussione perché anche lei ha risentito delle parole che Katia a suo tempo aveva rivolto a lei, l’ex soubrette sbotta:

“Mi sono rotta i co****i. Io sono stata raccontata anche davanti a Baru come una poco di buono. Tu mi hai insultato anche come madre“.

Ed è qui che arriva uno dei punti peggiori del primo blocco di questa puntata. Tra le due concorrenti avviene questo scambio di battute:

Katia: tu saresti una madre? Miriana: Sì Katia: E allora stai attenta a come ti comporti! Quando vuoi tu sei madre!

Questo scambio sulla maternità di Miriana Trevisan non piace a Nathalie Caldonazzo che non la manda a dire:

“Non si può dire “non sei una madre”, è un’offesa gravissima”.

Un intervento che le costerà la nomination di Katia Ricciarelli e Giucas Caselli e chissà, forse anche la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 6, visto che è finita al televoto.

Alfonso Signorini giustifica Katia dicendo che non voleva dire quello che stavano intendendo e Soleil Sorge accorre in sua difesa ricordando il comportamento differente di Miriana con Nicola e Biagio, quando al primo diceva che “per rispetto del figlio” non voleva avere atteggiamenti affettuosi verso di lui.

Il web non assolve Katia Ricciarelli

Ma il web è spietato e condanna duramente il comportamento di Katia Ricciarelli che non vede l’ora di cacciare fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 6. I tweet si sprecano tra chi la ritiene un “brutto esempio di donna” e chi se la prende con il presentatore perché ha “due pesi e due misure“.

Ma dopo che il blocco sulla discussione si sposta, nella pausa pubblicitaria gli utenti del web notano un’offesa ancora più grave della cantante lirica. Infatti Katia Ricciarelli ha definito Lulù Selassié “la principessa che sta a gambe larghe“. Ecco il video incriminante del web:

Il finale di questo momento è davvero triste per tutti: chi guarda e loro stesse. Le concorrenti del GF VIP 6 ormai non si sopportano più tra di loro e il clima è insopportabile anche per chi le osserva da casa.