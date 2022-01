Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 3 gennaio. Di seguito le ultime notizie sulla trentunesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente eliminato? Chi è finito in nomination? Ecco i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La trentunesima puntata del Grande Fratello Vip si apre con la presentazione di Laura Freddi come nuova opinionista al fianco di Adriana Volpe. L’ex velina di Striscia la notizia sostituisce Sonia Bruganelli, che non ha rinunciato alla sua vacanza insieme al resto della famiglia. La moglie di Bonolis tornerà sulla sua poltrona nella puntata di venerdì.

Salutiamo la nostra Sonia che non potrà essere con noi questa sera… ❤️ a sostituirla in questo serratissimo commento di questa puntata di #GFVIP sarà Laura Freddi! pic.twitter.com/57gKsWVfD5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

In una puntata carica di tensione, il primo scontro vede protagoniste Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro da una parte, Jessica e Lulù Selassié dall’altra, con Alfonso Signorini che torna a parlare delle dichiarazioni al veleno di Clarissa, la terza principessa eliminata qualche puntata fa. Ed è proprio Clarissa che a sorpresa si presenta nella casa per un nuovo confronto con Katia e Manila, anche se la prima dopo poco se ne va.

Clarissa, una volta uscita dalla Casa, ha espresso dei pareri fortissimi su alcuni abitanti della Casa… il momento del tanto atteso faccia a faccia con Katia e Manila. #GFVIP pic.twitter.com/uOaEzmpTuA — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

Nel corso della pubblicità la tensione si alza alle stelle. Miriana Trevisan accusa Katia Ricciarelli di averle dato della poco di buono. Alfonso Signorini torna a collegarsi nella casa per chiedere delucidazioni, e Katia rincara la dose: “Tu saresti una mamma?” Di fronte a queste parole Miriana decide di lasciare lo scontro e rinchiudersi in camera.

E durante la pubblicità è scontro generale tra donne. Lulù, Soleil, Manila, Katia, Miriana… si preannunciano nomination infuocate! #GFVIP pic.twitter.com/WZjlALg0hT — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

Oltre a questo, Miriana non sa che Katia l’ha definita anche “tenutaria del casino”. Un’offesa pesante, che non è stata ripresa nel corso della diretta di ieri ma che continuerà a far discutere anche nei prossimi giorni. Sui social, infatti, sono in tanti a voler fuori l’ex moglie di Pippo Baudo.

Katia da’ della TENUTARIA DA CASINO a Miriana. A voi le conclusioni. Le mie sono che Katia andrebbe cacciata con un bel calcio nel sedere. #GFVIP pic.twitter.com/0kudSluciZ — Simona 🦚 (@simo_cantatore) January 3, 2022

Lasciate per un attimo da parte le polemiche, è tempo per raccontare la storia di Eva Grimaldi, raggiunta in giardino da Imma Battaglia, sua moglie (o “marita”, come Eva l’ha chiamata in maniera affettuosa rivolgendosi allo stesso Signorini). Imma le dedica parole dolcissime, stregando sia il pubblico da casa che i concorrenti rimasti in gioco.

Sono stati sfortunati tutti quelli che ti hanno perso nella vita. Per Eva è il momento di fermarsi… ed in questo Freeze realizzare quanto sia amata. ❤️ pic.twitter.com/PIO8stR2Ps — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

Un altro scontro attende un inquilino della casa. Si tratta di Alessandro Basciano, che dopo la clip da “beato tra le donne” viene invitato da Alfonso a uscire in passerella. Ad attenderlo c’è Alex Belli, furioso per le precedenti dichiarazioni del Basciano su sua moglie Delia. I due danno vita a un’accesa lite verbale, che solo per poco non sfocia in rissa.

Il confronto tra Alex e Alessandro non ha neanche bisogno di introduzioni: è caldo dal primo secondo. 🔥#GFVIP pic.twitter.com/9GvJps2HIO — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

Passata la mezzanotte, arriva finalmente il turno di Kabir Bedi. L’attore indiano, famoso in Italia per aver interpretato il ruolo di Sandokan nell’omonimo sceneggiato televisivo, fa il suo ingresso in studio “supportato” da Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Kabir non sarà esattamente “il bono” richiesto da Jessica Selassié, ma il suo fascino resta comunque ineguagliabile.

A fine serata Miriana Trevisan è costretta a digerire un altro boccone amaro. Stavolta a ferirla è una confidenza fatta da Giacomo Urtis a Soleil Sorge, secondo cui l’ex protagonista di Non è la Rai si sia fatta regalare delle scarpe costosissime da un suo amico. Tutto questo lascia Miriana senza parole, Giacomo si limita a chiederle scusa, consapevole dello scivolone fatto.

Una confidenza di Giacomo fatta a Soleil… si parla di Miriana. Che resta totalmente spiazzata davanti a queste parole. #GFVIP pic.twitter.com/aMwZL2PUOm — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

