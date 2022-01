Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Al televoto c’erano Eva Grimaldi, Federica Calemme, Alessandro Basciano e Barù. Ecco il nome del concorrente eliminato e chi è finito al televoto della prossima puntata, in onda venerdì prossimo in prima serata su Canale 5.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

Il tredicesimo concorrente eliminato della puntata del 3 gennaio del Grande Fratello Vip 6 è Eva Grimaldi. L’attrice, prima di lasciare la casa, ha ricevuto una dolcissima sorpresa da parte di Imma Battaglia, sua moglie. Le sue parole l’hanno riempita d’orgoglio, mettendo così in secondo piano la delusione per un’avventura televisiva durata soltanto poche settimane.

Eva deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP: è questo il verdetto del pubblico sovrano. pic.twitter.com/EoZeYiFOzw — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

Queste le percentuali finali del televoto: Barù 29%, Federica 27%, Alessandro 23%, Eva 21%. La Grimaldi saluta tutti dopo aver ricevuto un affettuoso applauso da parte degli altri inquilini, con cui si lascia nel migliore dei modi (a differenza di quanti l’hanno preceduta dentro la casa del Grande Fratello).

Col senno del poi l’esito del televoto non è così sorprendente, anzi. Vero, i sondaggi online erano certi che l’eliminato sarebbe stato Alessandro Basciano, ma per le dinamiche del gioco era inverosimile pensare che gli autori potessero privarsi dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island.

Che poi sarebbe stata Eva la nuova eliminata del reality lo si è intuito ben prima della comunicazione ufficiale, dopo lo spazio che Alfonso Signorini le ha dedicato per raccontare al pubblico in studio e da casa la sua storia, con la sorpresa di Imma Battaglia a coronare il tutto.

Chi è finito in nomination per la puntata di venerdì prossimo?

Dopo le nomination di ieri sera, i concorrenti finiti al televoto della puntata di venerdì sono Carmen Russo, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Carmen, Soleil e Nathaly. #GFVIP pic.twitter.com/XQgUVtXIuq — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 4, 2022

Il televoto non è eliminatorio. Questo significa che la più votata dal pubblico – presumibilmente Soleil – potrà essere immune per la prossima puntata e decidere una persona da mandare subito al televoto senza passare per le nomination.

E a proposito di nomination, i preferiti/immuni di questa settimana sono: Giucas Casella, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Manila Nazzaro, Alessandro Basciano (preferiti della casa) e Barù (votato all’unanimità dalle opinioniste Adriana Volpe e Laura Freddi).

E per Adriana e Laura l'immunità va a Barù! #GFVIP pic.twitter.com/WtGrv5lA1b — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

Ecco chi ha nominato chi:

Miriana nomina Soleil

Gianmaria nomina Giacomo (e Valeria)

Jessica nomina Soleil

Carmen nomina Nathaly

Manuel nomina Soleil

Federica nomina Carmen

Soleil nomina Gianmaria

Valeria e Giacomo nominano Miriana

Nathaly nomina Carmen

Sophie nomina Soleil

Lulù nomina Soleil

Barù nomina Nathaly

Alessandro nomina Lulù

Manila nomina Jessica

Katia nomina Nathaly

Davide nomina Nathaly

Giucas nomina Nathaly

A noi non resta che darvi appuntamento a venerdì prossimo, quando in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6.