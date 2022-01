Venerdì 7 gennaio, nel corso della trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 6, conosceremo il preferito del pubblico al termine del televoto non eliminatorio di questa settimana. Protagoniste tre donne: Carmen Russo, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo. La concorrente che guadagnerà più voti da parte del pubblico sarà immune dalle prossime nomination e potrà scegliere chi mandare direttamente al televoto di lunedì prossimo.

Di seguito i risultati dei sondaggi per il televoto del 7 gennaio: chi è il più votato del pubblico da casa?

Grande Fratello Vip 6, il più votato del televoto del 7 gennaio: i risultati dei sondaggi

Nel momento in cui vi scriviamo, i due sondaggi dei portali Forumfree e RealityHouse presentano i seguenti risultati:

Forumfree

Nathaly Caldonazzo: 46,79% Soleil Sorge: 37,82% Carmen Russo: 15,39%

RealityHouse

Soleil Sorge: 53% Nathaly Caldonazzo: 38% Carmen Russo: 9%

Sembra dunque profilarsi un testa a testa tra Soleil e la new entry Nathaly Caldonazzo, mentre Carmen appare già tagliata fuori dalla contesa. Si tratta di un televoto importante, perché chi vince non solo guadagna un’immunità fondamentale, ma ottiene anche un’ulteriore gratificazione da parte del pubblico da casa quando mancano 3 mesi alla fine del reality.

Tutti gli indizi portano a un solo nome: Soleil. Da veterana, la Sorge si è ben guardata dal nominare Miriana, e lo stesso hanno fatto le sue amiche, consapevoli che l’ex ragazza di Non è la Rai è una delle concorrenti più forti del programma. Di fatto Soleil ha la strada spianata, con la possibilità di votare venerdì Miriana Trevisan (o Gianmaria Antinolfi) per spedirla direttamente in nomination.

Non è detto comunque che i fan di Miriana, e dello stesso Gianmaria, non si coalizzino in questo televoto contro Soleil, votando in massa Nathaly Caldonazzo, l’unica che appare in grado di mettere in difficoltà la Sorge nei prossimi giorni.

Detto questo, rimane comunque un’ipotesi irrealistica vedere un nome diverso da quello di Soleil vincere il televoto della prossima puntata del Grande Fratello Vip 6. Dispiace anche per il gioco in sé, visto che ieri sera chi si è scontrato con Miriana alla fine ha scelto di votare altre persone (tra cui la stessa Nathaly).