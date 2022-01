Eva Grimaldi è protagonista di un bellissimo momento nella puntata del Grande Fratello Vip 6 di lunedì sera/notte (ore 1:27 ancora non è terminato!). Per la prima volta racconta la sua storia interamente, ripercorrendo il suo percorso fin da quando da giovanissima faceva la benzinaia.

L’attrice descrive le dure prove fisiche a cui si è dovuta sottoporre per adeguare il suo corpo agli standard degli anni ’80: diete rigidissime, operazioni chirurgiche, stress fisico, tutto pur di raggiungere il successo televisivo che sognava:

“Smisi di mangiare e rifeci otto volte il seno. Per un anno ne ho avuto uno solo e così portavo una protesi. Sono sempre stata forte e quando mi cadeva la raccoglievo al volo, senza farci caso“.

Il racconto funziona e commuove, sbalordisce anche l’opinionista Alfonso Signorini che lo definisce “inaspettato”. Un momento di verità in cui vengono rivelate le dinamiche che portano una donna a lavorare nella tv e cinema.

“Per fare l’attrice ho messo in mostra il mio corpo e ho messo da parte il mio essere“.

Dichiara un’Eva adulta che non ha più bisogno di mostrare altro che la sua anima.

Il primo matrimonio di Eva Grimaldi e i problemi con l’alcolismo

Nel 2006 Eva Grimaldi si sposa con Fabrizio Ambroso, noto imprenditore che non conosce però l’età reale di Eva. Quando davanti la scopre pochi giorni prima del matrimonio davanti al prete, non vorrebbe sposarla. Ma l’attrice lo fa desistere dall’intenzione, nonostante ad oggi ammetta di aver sbagliato e che avrebbe dovuto lasciar perdere lei.

Il matrimonio va in fumo nel 2013, quando Ambroso le dice:

“Pensavo di aver sposato Eva Grimaldi, invece mi ritrovo una casalinga!“

La donna non regge il dolore ed entra in una spirale depressiva di abuso alcolico. Prova a partire in Africa per un mese a fare la volontaria, ma il problema di dipendenza resta e il dolore non va via.

Imma Battaglia salva Eva Grimaldi

Sarà l’amore a salvare Eva. Incontra Imma Battaglia e con lei si sente finalmente accolta, amata, profondamente capita anche nelle sue fragilità.

“Ha dato valore ai miei difetti sono un’ex balbuziene e una dislessica, con lei mi sento completa e valorizzata“.

Signorini comunica all’attrice che finalmente potrà incontrare la sua dolce metà ed Eva corre come una bambina felice la mattina di Natale. Imma Battaglia non fa alcun cenno alle polemiche che ha animato fuori dalla casa contro Katia Ricciarelli, ma rivolge alla moglie parole d’amore bellissime:

“Io voglio morire prima di te Eva, perché io non so vivere senza di te, perché la vita non è vita senza di te. Tu per me sei stata la luce. La vita non é vita senza di te, il mio cuore non batte senza di te; ti voglio sposare mille volte, ogni giorno“.

Ecco il video dell’intervento di Imma Battaglia:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da canale5.mediaset.fp🎄🎉 (@canale5.mediaset.fp)

La reazione dei fan del Grande Fratello: “Eva ed Imma hanno alzato il livello culturale e sentimentale del GF VIP”

I fans plaudono alla storia tra Eva ed Imma, le parole della moglie sono rimaste impresse nella mente dei telespettatori che ritengono abbia sollevato il livello della puntata, citano le dichiarazioni di Imma, fino ad arrivare al punto di poter spegnere la tv senza di loro:

E dopo questo bel momento tra Eva e Imma possiamo chiudere la puntata perché da qui si può solo scendere 😤

Che belle loro, aiuto #gfvip — sunflower🌻 (@_00sunflower00_) January 3, 2022

Il momento bellissimo si conclude con un appello di Imma Battaglia:

“Voglio approfittare per chiedere a Draghi e a questo governo di fare la legge sul matrimonio ugualitario perché io voglio sposarti ogni giorno e riviverlo ogni giorno“.

Signorini non resta indifferente a questo tema e aggiunge:

“Sottoscrivo quello che hai detto, perché tutti possano sposarsi com’è giusto che sia davanti alla legge“.

Si conclude così la favola della puntata del GF VIP 6.