La puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6 è stata un putiferio e Alfonso Signorini ha dovuto fare il lavoro doppio per riuscire a condurre la puntata in mezzo a tutti quei litigi. Se da una parte gli autori abbiano deciso finalmente di mettere gli inquilini davanti alle loro azioni mostrando varie clip in cui si criticano o si comportano male, però l’autocontrollo verbale dei concorrenti è stato scarso, se non nullo in alcuni casi.

La nomination di Lulù Selassié

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando nel momento delle nomination palesi è scattato l’ennesimo litigio tra Soleil Sorge e Lulù Selassié. Alfonso Signorini cerca di imporre il silenzio, ma nessuno lo ascolta e quando finalmente riesce a farsi ascoltare sbotta:

“L’educazione insegna che se io vi dico per cortesia silenzio, fate silenzio. Ma dove siete stati educati? In tre anni è la prima volta che mi capita un disagio di questo tipo”.

Soleil subito risponde che è osceno questo questo comportamento, riferendosi però alle altre persone presenti, come se lei non fosse responsabile, e il presentatore replica tagliente:

“Guarda che è osceno anche da parte tua perchè fai come le altre. Anche tu Soleil mi parli sempre sopra, quindi non dire che è osceno. Se dico silenzio dovete avere rispetto. Ma non perché sono io, ma perché c’è chi sta facendo un lavoro. E per il pubblico a casa che altrimenti non capisce niente”.

Ma purtroppo non finisce qui. Quando finalmente si riescono a concludere le nomination, Lulù Selassié continua a litigare con Soleil, e dice a voce altra mentre ancora sono in collegamento:

“Porca t***a!”

Alfonso Signorini chiude il collegamento, ma è seccato e infastidito, immediatamente esclama “Che eleganza!”

La richiesta del presentatore

Ma l’umore di Signorini non si placa. Ha passato la serata a chiedere di abbassare i toni sia alle ragazze che ad Alex Belli e Alessandro Basciano durante il confronto. Non ce la fa più e dichiara:

“Qualche provvedimento disciplinare verso questi ragazzi va preso, non si può legittimare un atteggiamento così volgare, maleducato e saccente. No. Lo chiedo ufficialmente al Grande Fratello, perché io così non vado avanti”.

Ma il pubblico di Twitter rimprovera al presentatore troppa soggettività nei suoi giudizi:

Alfonso il provvedimento disciplinare lo devi prendere con katia che ha 80 anni e ha usato l’espressione “a gambe larghe” verso una ragazza in trasmissione espressione ben più grave di porca troia che non si riferisce a nessuno in particolare ma è un espressione generica. #gfvip — rosalba 26% (@rosalbacianc) January 4, 2022

