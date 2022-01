Alex Belli ieri è ritornato nella casa del Grande Fratello Vip 6 per l’ennesimo confronto. Fin dal primo momento in studio il protagonista di Centovetrine si mostra incattivito:

“Sono nella versione stronzetto. Nel 2022 volemose bene non va bene”.

Ma perché Alex Belli entra nella casa?

I telespettatori si chiedono subito perché mai il concorrente che ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip 6 ormai un mese fa debba ritornare dentro la casa per un confronto, il motivo è presto spiegato: vuole un confronto con Alessandro Basciano. Infatti, quando hanno discusso un paio di puntate fa, Basciano ha affermato davanti a tutte le ragazze:

“Non parlare di me, pensa a tua moglie … La prima volta te le ha fatte finte le corna tua moglie, la seconda te le fa vere. Portamela qua tua moglie che ci penso io”.

Questo per Alex Belli è intollerabile. Alfonso Signorini così richiama Basciano sul tappeto rosso per un confronto tra i due, mentre un’entusiasta Soleil Sorge si mette comoda sul divano per godersi lo show:

“Io volo Alfonso, più degli aerei che passano sopra la casa!!!”

Lei è già consapevole che sarà uno scontro e i due litigheranno. Ma lo capiscono anche i telespettatori vedendo quanto seccato è Basciano nel dover uscire fuori per incontrare Alex Belli. Quest’ultimo appena arriva, lo apostrofa subito così:

“Prima cosa in assoluto. Zitto. Tu non puoi parlare così di mia moglie”

Ma Basciano è pronto e lo aggredisce con ancora più forza e intensità:

“Io non sono il co****e a cui sei abituato. Fatti gli affari tuoi. Sei un buffone. Ridicolo”.

Lo scontro è accesissimo, come si vede dal video pubblicato dal Grande Fratello:

Il confronto va avanti tutto sullo stesso livello, mentre Alex inserisce all’interno della conversazione Soleil Sorge anche quando non c’entra niente:

“Sono contento di Soleil ha già visto la verità di questo ragazzo“.

Mentre la ragazza ridacchia per tutto il tempo insieme a Giacomo Urtis vedendoli discutere. Ma sul Basciano non hanno nessun effetto le sue parole, anzi è ancora più convinto dell’inutilità del suo intervento e glielo dice senza mezzi termini:

“Devi stare zitto! Non conti un c***o. Sei un buffone. Devi farti gli affaracci tuoi. Ancora c’hai cent’anni e vai in giro con il taglio sulle sopracciglia. Mi hai rotto le palle”.

Alex Belli arriva anche a dire a Basciano che ha scelto di stare con Sophie Codegoni perché non è in grado di stare con Soleil Sorge. Ecco le parole incriminanti:

“Tu non la reggi nemmeno mezz’ora Soleil. Ti piace vincere facile!”

Alfonso Signorini continua a cercare di fare ordine e farli parlare uno alla volta, ma lunedì nella diretta del Grande Fratello Vip 6 è stato costretto al ruolo di vigile urbano più che di presentatore. Inoltre, come hanno notato alcuni telespettatori, non sono state rispettate le distanze di sicurezza, infatti i due si sono avvicinati troppo, faccia a faccia, come se volessero picchiarsi. Le norme anticovid non dovrebbero espellere Basciano per non aver rispettato le norme?

Gravissima infrazione il Basciano non ha rispettato la distanza di sicurezza, non poteva rientrare in casa!!!!! 🚫🚫🚫🚫🚫#gfvip #GFVip2021 @GrandeFratello — Aless@ndra 🤦‍♀️🤞 (@Alessan988) January 3, 2022

L’ingresso di Delia Duran

Ma c’è una domanda che Alfonso Signorini fa Alex Belli che fa presagire nuovi sviluppi:

“Se per caso volesse mai che entrasse Delia nella casa del Grande Fratello, tu temeresti mai Alessandro?”

La risposta di Belli è ovviamente sicura e baldanzosa:

“Delia un’american smile se lo mangia in un secondo”.

Ma chissà se davvero Delia Duran entrerà nella casa e Alfonso Signorini abbia voluto preparare in concorrenti con quella domanda?

Adriana Volpe contro Basciano e Belli

Il siparietto del confronto tra Basciano e Belli non ha riscosso molto successo nel pubblico a casa, ma nemmeno in quello all’interno dello studio. Laura Freddi, che si è calata egregiamente nel ruolo di opinionista al posto di Sonia Bruganelli, ha commentato:

“Ha vinto un egocentrismo che mi fa paura. C’è una sorta di gara a dover apparire di più. C’è narcisismo, egocentrismo e una saccenza che mi spaventa”.

L’opinionista Adriana Volpe ha concluso dicendo:

“Se le donne sono delle tigri in casa, questi due mi sono sembrati solo dei galletti!”