Tra Soleil e Lulù ieri è andata in scena una grande litigata per il cibo, grande oggetto della discordia nella casa. Ma di fondo c’è altro: infatti Lulù Selassié è l’unica che non ha paura di confrontarsi anche duramente con Soleil Sorge in questo Grande Fratello Vip 6, probabilmente forte anche del fandom che ha alle spalle per via della sua storia con Manuel Bortuzzo.

Il tartufo conteso

La princess accende la miccia chiedendo ai suoi coinquilini che fine avesse fatto il tartufo che era stato portato. Alla domanda nessuno sa rispondere perché a quanto pare non ricordano minimamente che fine abbia fatto il fungo. La Selassié incalza sempre più:

“Il tartufo è sparito, qualcuno se l’è intascato. Per principio, questa roba non va bene. Se avessi nascosto io qualcosa, sai che succedeva qua?“

Poco distante Soleil risponde molto seccata:

“Per principio Lulù? Tu sei la prima che si nasconde le cose in camera, ma di cosa stiamo parlando? La torta, la frutta, vi mettete di tutto lì dentro. Sono veramente stanca, nessuno ha dei principi validi su queste cose“.

A quel punto la discussione si accede. Lulù si mostra infastidita dal tono di Soleil e reputa la sua una “coda di paglia”, dall’altro canto l’altra concorrente lamenta l’ipocrisia delle sue dichiarazioni.

“Stai sempre ad aggredire le persone, urlando. Pensi che se urli la gente sta zitta perché ha paura, ma noi non abbiamo paura“.

Si rinvangano fatti accaduti un mese fa e Lulù chiede ogni possibilità di discussione con un “Non rompere il c***o“, al che Soleil le dà della maleducata. Ecco il video della discussione:

I fandom schierati

Questo Grande Fratello Vip 6 vede due grandi schieramenti di fandom: da una parte quello di Lulù e dall’altro quello di Soleil. Appena le due hanno litigato dentro la casa, sono scattati gli insulti da una parte e dall’altra a sostegno della propria beniamina.

Ma in realtà, dentro la casa questi scontri lasciano il tempo che trovano e per il cibo si discuterà sempre.