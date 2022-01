Dario Schirone è uno dei protagonisti dell’edizione di quest’anno di Amici. Finora si è mostrato come uno dei ballerini più talentuosi di quest’edizione, apprezzato e stimato da pubblico e professori. Dario ha costruito nel talent di Maria De Filippi una storia d’amore con una delle sue compagne: Sissi. Una relazione che sembra assumere sempre più importanza, tanto che la madre del ragazzo si è detta disposta a conoscere la ragazza.

Ma in queste ore Dario è al centro delle polemiche perché è spuntato qualcosa dal suo passato, un fatto che nessuno si aspettava di vedere e finora mai segnalato per altri concorrenti.

Dario Schirone è un volto conosciuto al programma Amici

Fin dagli esordi Amici ha avuto la vocazione di inserire nel mondo dello spettacolo talenti sconosciuti, offrire una possibilità a ragazzi e ragazze che altrimenti non ne avrebbero avute o con maggiori difficoltà. Una vetrina per il successo. Inizialmente questa mission era applicata anche in una selezione molto rigida dei concorrenti, che non dovevano aver partecipato ad altri programmi analoghi, ma poi pian piano è stata sdoganata. Anche Emma Marrone ad esempio aveva già vinto un altro talent, ma senza aver ottenuto però un gran successo.

Però con Dario Schirone emerge un fatto del tutto nuovo: il ragazzo avrebbe già partecipato ad Amici in veste di ballerino. Appare infatti in questa veste durante una prova di Sebastian Melo Taveira. Nella finale del 2017, l’allora quattordicenne Dario, ballò insieme a Sebastian nella coreografia con colonna sonora del film “Il gladiatore”.

In rete è anche possibile rivedere il video dell’esibizione per un’ulteriore conferma:

Dario e Sebastian di Amici

Proprio poco prima della pausa natalizia Dario e il professionista di Amici Sebastian, sono stati coinvolti in una competizione. Dario gareggiava e Sebastian è stato il giudice. L’allievo ha ottenuto la vittoria sugli altri concorrenti, vincendo così la possibilità di mandare in sfida uno dei suoi compagni, Cristiano, che non ha accolto con gioia questa notizia.

Tuttavia ci si chiede se sia perfettamente regolare che un ballerino partecipi prima come comparsa alle coreografie di Amici, e poi venga inserito come Allievo. Ma, finora non è stata rilasciata nessuna dichiarazione dal programma. Pertanto, sicuramente, il ragazzo resterà nel programma, senza conflitto d’interessi alcuno. E mentre aspettiamo la puntata di sabato che vedrà la sfida di Cristiano, si potranno riguardare le repliche di Amici.