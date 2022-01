Katia Ricciarelli sui social è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6 più invisa al pubblico. Per tanti è troppo dispotica e autoritaria, quasi sempre immune, fuori dalla casa fremono gli utenti per votarla perché la sua assenza dal reality aprirebbe le porte a nuove e inedite dinamiche. La cantante lirica si è spesso resa protagonista di numerosi battibecchi con i vari concorrenti dello show, tra cui anche quello contro Eva Grimaldi, che ha scatenato l’ira di sua moglie Imma Battaglia.

Ma comunque la si veda, la cantante lirica, è una delle protagoniste principali dello show Mediaset e riesce a radunare attorno a sé i consensi all’interno della casa. Gli utenti del web protestano però per quanto sta accadendo in queste ore.

Katia Ricciarelli fa accordi per le nomination

Secondo le indiscrezioni del web Katia Ricciarelli insieme a Soleil Sorge, Eva Grimaldi e Manila Nazzaro si sarebbe organizzare per mandare al televoto le sorelle Selassié e Gianmaria Antinolfi. La cantante lirica fa i conti e dice ad Eva Grimaldi:

"Quella è la cordata da fare".

Le alleanze per le nomination sono assolutamente vietate dal regolamento. Ma finora nessuno è stato ammonito. Ecco il video incriminante:

poi erano lulù, clarissa, jessica e sophie che si erano messe d’accordo per nominare la lavapiatti eh 🤡 #GFVIP pic.twitter.com/F8sBLmuIt7 — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) January 3, 2022

Non solo Katia si accorda

Ma non è solo la cantante lirica a fare queste strategie per la serata di stasera; dall’altra parte della casa del GF VIP 6, ecco l’altro gruppo che si accorda per nominare Soleil Sorge:

Gianmaria "Stasera tutti uniti..Io, Alessandro, tu (Miriana) Jessica, Sophie, Lulù, Manuel..Dopo ci mettiamo un attimo insieme" 36 anni e ha bisogno di fare gruppo contro Soleil perchè da solo non ha avuto le palle dal giorno 1.

Ma poi sto sguardo? Ma che è Gomorra? #gfvip pic.twitter.com/P1brkyldyv — Catia (@catiuz92) January 3, 2022

Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Federica, Alessandro, Sophie e le princess Selassié tutte unite contro Soleil Sorge. Ma chi la spunterà tra i due gruppetti? Lo scopriremo stasera insieme ai risultati della sfida di questa settimana che vede in nomination Barù, Eva, Alessandro e Federica.