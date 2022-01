Continuano i casting e i rumors inerenti l‘Isola dei famosi 2022. Il reality show incentrato sulla sopravvivenza aprirà nuovamente i battenti dopo la chiusura di questa sesta edizione del GF Vip che avverrà il prossimo lunedì 14 marzo. Ad ogni modo, i dubbi e le incertezze sui possibili partecipanti al reality show di Ilary Blasi sono molti. Di recente, anche un ex concorrente del GF Vip si è fatto avanti, scopriamo di chi si tratta e quali siano le reali probabilità di vederlo in Honduras.

Ecco chi è l’ex gieffino candidato per l’Isola dei famosi 2022

L’edizione 2022 dell’Isola dei famosi è stata confermata e alle redini ci sarà, ancora una volta, Ilary Blasi. Questa, al momento, sembra essere l’unica certezza inerente il reality show incentrato sulla sopravvivenza. Molti, infatti, continuano ad essere i dubbi per quanto riguarda gli opinionisti che affiancheranno la conduttrice in questa avventura, così come grandi incertezze ci sono in merito ai possibili concorrenti di questa edizione.

Da un po’ di ore, però, è trapelato un nuovo rumor inerente un possibile naufrago. A mostrare la sua propensione a prendere parte all’Isola dei famosi è un ex concorrente del GF Vip, stiamo parlando di Pacifico Settembre, in arte Pago. Quest’ultimo ha partecipato ad una passata edizione del reality show condotto da Signorini ed ha generato molto sgomento soprattutto per la sua travagliata storia con Serena Enardu.

Gli altri possibili concorrenti oltre Pago

Nel corso di un’intervista su Nuovo Tv, però, Pago ha detto di essere pronto a cimentarsi nella nuova avventura del reality incentrato sulla sopravvivenza. Nello specifico, ha detto: “Vorrei vivere quest’avventura in quanto è un reality show che ti mette a nudo“. In effetti, rispetto al Grande Fratello, questo programma è sicuramente più difficile e provante anche dal punto di vista psicologico, nonché fisico.

Al momento, però, non ci è nessuna certezza di vedere l’ex della Enardu sbarcare in Honduras come naufrago della prossima edizione. Oltre al suo nome, inoltre, sono trapelati anche quelli di altri vip che, in qualche modo, sono stati contattati dallo staff o si sono candidati spontaneamente per prendere parte al programma. Essi sono: Olga Plachina, Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, Luigi Oliva, Alessia Fabiani, Jedà, il fidanzato di Vera Gemma, Gianmarco Onestini, Andrea Casalino e, infine, Nicola Vivarelli.