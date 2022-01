Nelle ultime ore, è scoppiato il caos nella casa del Grande Fratello Vip. Sembra, infatti, che uno dei concorrenti, forse in preda ai festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, abbia fumato della marijuana. È stata Sophie Codegoni a parlare dell’accaduto ai suoi compagni di avventura.

Ovviamente, le sue parole non sono passate inosservate agli occhi degli spettatori che, immediatamente, hanno iniziato a condividere post sui social network. La produzione del reality ha cercato di mettere a tacere la cosa, censurando le conversazioni dei concorrenti, ma è evidente che non sia riuscita a mascherare l’avvenimento.

Ecco cosa è successo!

Barù sotto accusa per un presunto spinello

Sophie Codegoni, durante una conversazione con Alessandro Basciano, ha rivelato che Barù, nella notte di Capodanno, si sarebbe concesso uno spinello. Nel giro di pochi minuti, la voce ha iniziato a circolare nella casa del GF Vip, trovando ulteriore conferme.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Miriana Trevisan e Jessica Selassié si sono accodate a Sophie, mentre Lulù ha spiegato di aver parlato direttamente con Barù. Stando alle parole della principessina, davanti alla domanda diretta, il concorrente avrebbe risposto in modo affermativo.

La produzione del GF Vip ha chiamato subito Sophie Codegoni in confessionale e ha attuato immediatamente le dovute censure. Ciò, però, non ha impedito agli spettatori più attenti di capire cosa stesse succedendo nella casa più spiata d’Italia.

Quali potrebbero essere le possibili conseguenze?

Al momento, si tratta solo di voci di corridoio che, sicuramente, andranno approfondite e verificate. Però, se le parole di Sophie Codegoni e dei suoi compagni si rivelassero vere, probabilmente, Barù verrà squalificato dal programma. Il regolamento, infatti, vieta espressamente di introdurre qualsiasi sostanza stupefacente nella casa.

È impossibile non mettere in correlazione questo evento con quello capitato all‘Isola dei Famosi nel 2018. In quell’occasione, dopo la denuncia di Eva Henger, era stato Francesco Monte a dover abbandonare lo show.