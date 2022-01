Il Grande Fratello Vip 6 torna in onda questa sera, lunedì 3 gennaio, con una nuova puntata. Le anticipazioni ci confermano che ci saranno due new entry speciali: il già annunciato Kabir Bedi, attore indiano famoso in Italia per aver interpretato il ruolo di Sandokan nell’omonimo sceneggiato televisivo trasmesso per la prima volta nel nostro Paese nella seconda metà degli anni Settanta, e Laura Freddi, ex showgirl e soprattutto ex storica fidanzata di Paolo Bonolis. Da questa sera Kabir Bedi sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, mentre la Freddi sostituirà per una sola puntata Sonia Bruganelli, assente perché in vacanza con il resto della famiglia.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6: stasera nuova eliminazione

Le altre anticipazioni sulla puntata del 3 gennaio del Grande Fratello Vip 6 ci rivelano che il concorrente meno votato tra Barù, Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano sarà il nuovo eliminato di questa sesta edizione. Il televoto, aperto da Alfonso Signorini nell’ultimo appuntamento del 2021, è in positivo: “Chi vuoi salvare?”. Per avere un’idea più precisa sul concorrente che rischia più di tutti di lasciare la casa di Cinecittà date un’occhiata ai risultati dei sondaggi online aggiornati.

Non ci sarà invece il tanto atteso ingresso di Delia Duran. Da molti data come sicura nuova concorrente del reality già da questa sera, la moglie di Alex Belli continuerà a guardare il programma dalla televisione. A dare lo scoop in maniera involontaria è stato lo stesso ex attore di Centovetrine, che nella notte di Capodanno sui social ha pubblicato un video che riprendeva Delia mentre cantava e ballava insieme ad altri loro amici.

Se fosse stata davvero scelta come nuova concorrente del reality show di Canale 5, Delia si sarebbe trovata in quarantena e non in casa insieme ad altre persone per festeggiare l’ultimo giorno del vecchio anno e salutare l’arrivo del 2022.

Nella puntata di stasera dovrebbero trovare spazio altre due tematiche: lo scontro tra Lulù Selassié e Soleil Sorge, avvenuto nell’ultimo weekend appena trascorso, e il progressivo allontanamento di Alessandro Basciano da Sophie Codegoni. A proposito di Alessandro, l’ex tentatore di Temptation Island si è distinto in questi giorni anche per le parole poco carine pronunciate nei confronti di Sophie insieme a Gianmaria Antinolfi, con il quale ha iniziato a instaurare un rapporto importante. Vedremo se, e come, Alfonso tratterà le due questioni nel corso dell’appuntamento di questa sera.