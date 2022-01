Il nuovo anno si avvicina e anche dagli studi di Maria De Filippi arrivano le prime indiscrezioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne. La trasmissione ritornerà dopo le vacanze di Natale con nuove e appassionanti avventure sentimentali, ma non ci saranno gli stessi protagonisti.

Un nuovo tronista a Uomini e Donne

Roberta Giusti, l’ultima tronista rimasta, ha fatto la sua scelta poco prima della pausa natalizia, ma ancora deve andare in onda. Come tutti ormai sanno la ragazza ha scelto Samuele Carniani, con il quale aveva costruito un legame molto solido.

La scelta di Roberta andrà in onda il 10 Gennaio 2022 e in quell’occasione verrà nominato nuovo tronista Luca Salatino, il corteggiatore che la ragazza non ha scelto. Impulsivo, sfrontato, il nuovo tronista è chef e pugile, ha alle spalle una storia familiare difficile e non ama scendere a compromessi. Il pubblico, appena saputo della decisione di Maria De Filippi si è diviso tra sostenitori e chi sperava di non doverlo rivedere più sui teleschermi di Mediaset.

maffaella rennoia dimmi a cosa servono i casting se poi mettete sul torno luca salatino burino spiegami ti ascolto #uominiedonne — allora (@porcobioo) December 22, 2021

Il ragazzo siederà insieme al compagno di avventura Matteo Ranieri, ex di Sophie Codegoni, alla ricerca dell’anima gemella. Le puntate nuove verranno registrate a partire da Gennaio 2022. Come di consueto, Maria De Filippi ritornerà subito a lavoro appena concluse le festività.